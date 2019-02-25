"Динамо" сыграло лучший матч во времена Хацкевича

Киевское "Динамо" победило дома луганскую "Зарю" - 5:0 в очередном туре чемпионата Украины. Дублями отличились Микоа Шапаренко и Беньямин Вербичи. Еще один мяч на счету Франа Соля.

"Динамо" сыграло едва ли не лучшую игру с момента назначения Александра Хацкевича главным тренером. Последний раз так ярко киевляне играли в далеком 2017 году, когда дома победили "Янг Бойз" - 3:1. Беда лишь в том, что ярко сыграть даже два матча подряд большая проблема для киевлян.

Артем Шабанов потихоньку становится лидером обороны нынешнего "Динамо"

Нельзя сетовать на то, что в игре не могли участвовать арендованные у "Динамо" игроки "Зари". В этом матче грубо ошибались как те, кто вышел их заменить, так и опытные игроки - сборник Караваев и "столп обороны" Виталий Вернидуб.

Замечательную форму снова набрал Беньямин Вербичи. Обычно словенцу удается старт чемпионата. Впоследствии, ближе к середине, его игра тускнеет и он уже ничем не выделяется на фоне своих партнеров.

Артем Шабанов потихоньку становится лидером обороны нынешнего "Динамо". Все опасные удары и все голевые моменты у ворот киевлян ликвидировал или заблокировал Артем. Если дело так пойдет дальше, то Тамаш Кадар может не пробиться в основной состав.

Наконец Хацкевич дал поиграть молодым ребятам - Цитаишвили и Алибеков. Слишком долгое сидение на скамейке и хождение в перспективных не одному игроку поломало карьеру. В конце концов, сам Хацкевич в 19 лет уже играл в основе минского "Динамо".

Победа над "Зарей" никого не должна вводить в заблуждение. Киевляне только начинают отходить после продолжительной болезни. Дай Бог, чтобы в матче с "Челси" нам удалось избежать разгрома.

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В игре в Харькове донецкий "Шахтер" обыграл "Александрию" - 2:0 и не дал киевлянам сократить отставание.