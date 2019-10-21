"Динамо" спасло игру против Арсенала" в Лиге чемпионов

В Лондоне Шевченко не забил, зато отличился в Киеве

21 октября 1998-го играли третий тур Лиги чемпионов. В группе "Е" киевское "Динамо" занимало последнее место. Киевляне проиграли на выезде "Панатинаикосу" - 1:2 и сыграли вничью - 1:1 с чемпионом Франции "Лансом".

В третьем туре "Динамо" поехало в Лондон, чтобы сыграть против местного "Арсенала". Поражение означало с вероятностью 90% прекращение борьбы.

Киевляне играли очень хорошо. Они имели больше возможностей открыть счет, чем хозяева поля. Однако Шевченко часто злоупотреблял индивидуальной игрой. Хотя в одном из моментов именно Андрею удалось открыть счет после выхода один на один с вратарем Дэвидом Сименом. Однако арбитры гол отменили, усмотрев офсайд там, где его и в помине не было.

Хозяева огрызались контратаками. В одной из них голландец Бергкамп открыл счет, переиграв в воздухе Ващука. Через мгновение "Арсенал" потерял возможность удвоить счет, но Лужный вынес мяч из пустых ворот.

Зрители не знали, кому верить: своим глазам или своим ушам

А на последней минуте произошло чудо. "Динамо" подало штрафной от угла поля, пошел прострел в центр штрафной площадки, где одинокий Ребров вплотную "расстрелял" Симена. Хозяева начали сигнализировать об офсайде, но на этот раз польские судьи не поддались. Они заметили, что защитник Ли Диксон задержался у штанги и в момент передачи находился ближе к воротам, чем Сергей Ребров.

Однако на этом чудеса не закончились. Комментатор Алексей Семененко, несмотря на гол и празднования "динамовцев", взятие ворот не заметил. Он объявил, что арбитры снова увидели офсайд. Смешной выглядела фраза, мол, гол не засчитан, потому что хозяева не начинают с центра поля. Как раз в это время игроки "Арсенала" начинали с центра поля.

Болельщики после игры находились в растерянности. Они не знали кому верить: своим глазам или своим ушам. Титры показывали счет - 1:1, а комментатор объявил, что "Динамо" проиграло - 0:1.

На следующий день Семененко начал оправдываться. Сказал, что зрители заступили ему обзор и он банально не увидел гол в ворота "Арсенала".

Следующий матч этих команд в Киеве доверили комментировать Сергею Савелию. Он блестяще справился с задачей. "Динамо" победило - 3:1 и продолжило борьбу в группе.

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В том сезоне киевляне дошли до полуфинала Лиги чемпионов, уступив в драматичной борьбе мюнхенской "Баварии" - 3:3 и 0:1.