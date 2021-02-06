"Динамо" сделало еще одно предложение форварду турецкого клуба

Раньше киевляне предлагали турецкому клубу 8 миллионов евро и форварда Жерсона Родригеша. Фото NTVSpor

"Динамо" предприняло еще одну попытку подписать нападающего "Хатайспора" Аарона Бупендзу.

Игрока хочет видеть в команде главный тренер Мирча Луческу. Правда, турки хотят 10 миллионов евро за своего лидера, сообщает Fanatik.

Бупендза является лучшим бомбардиром чемпионата Турции, забив 15 мячей в нынешнем сезоне. Первое предложение от киевлян "Хатайспор" отклонил.

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Также игроком интересуются "Дженоа", "Галатасарай" и "Краснодар".