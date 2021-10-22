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пятница, 22 октября 2021 13:57

"Динамо" пять лет играет без форварда" - Хацкевич

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&quot;Динамо&quot; пять лет играет без форварда&quot; - Хацкевич
Александр Хацкевич два сезона возглавлял "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший тренер "Динамо" Александр Хацкевич считает, что киевской команде не хватает нападающего.

Роль форварда не совсем подходит для Дениса Гармаша, который играет на этой позиции.

"Владиславу Супряге нужно зачехлить свое "я" и работать над собой. Если он это сделает, то из него получится хороший нападающий.

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Но вот уже пять лет работать и играть без форварда такой клуб, как "Динамо", не должен. Ему необходимо иметь страйкера, который забивает мячи. Благодаря которому ставится точка в атаке. Все можно делать хорошо.

"Динамо" сейчас здорово играет в переходных фазах, но вот концовки нет. Гармаш - это не нападающий", - сказал Хацкевич в комментарии Meta Ratings.

Мирча Луческу может рассчитывать на троих Эрика Рамиреса, Илью Шкурина и Владислава Супрягу. Владислав Кулач и Артем Беседин сейчас травмированы.
В следующем матче 24 октября "Динамо" сыграет дома против "Днепра-1". Отчет об игре читайте на нашем сайте

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