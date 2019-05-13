"Динамо" просматривает сына известного болгарского экс-футболиста

 
Ексклюзивы
1/5
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 2016
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
1 Просмотров: 2592
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
2 Просмотров: 1935
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
8 Просмотров: 4664
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 1152
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 2997
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3447
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5751
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1953
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 2160
Фото
Все фото
8
8
7
7
6
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Роскошная жена Гвардиолы стала иконой стиля в футболе
Роскошная жена Гвардиолы стала иконой стиля в футболе
Боец установил рекорд, пробежав полумарафон в бронежилете
Боец установил рекорд, пробежав полумарафон в бронежилете
Сестра Василия Ломаченко одна из самых сексуальных блондинок страны
Сестра Василия Ломаченко одна из самых сексуальных блондинок страны
Ломаченко - Кролла: показали красоток, которые будут подогревать публику
Ломаченко - Кролла: показали красоток, которые будут подогревать публику
Видео
Все видео
Андрей Лунин не помог "Леганесу" набрать очки
Андрей Лунин не помог "Леганесу" набрать очки
"Рома" в родных стенах победила "Ювентус"
"Рома" в родных стенах победила "Ювентус"
Александр Зинченко - чемпион Англии в составе "Манчестер Сити"
Александр Зинченко - чемпион Англии в составе "Манчестер Сити"
"Динамо" упустило победу над "Зарей" на последней минуте
"Динамо" упустило победу над "Зарей" на последней минуте
Журналистка получила мячом по голове на матче Лиги Европы
Журналистка получила мячом по голове на матче Лиги Европы
Интервью
1/5
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 2025
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 990
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
6 Просмотров: 3276
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1377
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1449
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 мая 2019
Просмотров: 1134
Скельце окулярів
Недавно трапилась пригода, зовсім маленька й коротка, а от досі не забувається, вертається в пам'яті. А сталося воно ось як. Бачу — йдуть ...
понедельник, 13 мая 2019 13:00

"Динамо" просматривает сына известного болгарского экс-футболиста

  Комментировать
&quot;Динамо&quot; просматривает сына известного болгарского экс-футболиста
Илиан Илиев хочет попробовать зарекомендовать себя в "Динамо".

"Динамо" может подписать 19-летнего болгарского футболиста Илиана Илиева.

На просмотр в киевский клуб прибыл болгарский атакующий хавбек Илиан Илиев-младший. Сын бывшего игрока "Бенфики", "Черно Моря" и сборной Болгарии Илиана Илиева, сообщает "1927.kiev.ua".

Заметим, что права на 19-летнего футболиста принадлежат португальской "Академике", но за главную команду Илиев не сыграл ни одного матча. Ранее хавбек выступал за "Черно Море".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В "Динамо" может появится иранец


Кроме того, в активе Илиева 4 матча за юношескую сборную Болгарии U-18 и 1 поединок за команду до 20 лет. Результативными действиями атакующий полузащитник не отличался.

https://football24.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Динамо" просматривает сына известного болгарского экс-футболиста». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
мая

Первый в мире самолет одобрил император

Самое читаемое
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
8
 Просмотров: 27991
Какой маникюр вышел из моды - 5 антитрендов
Какой маникюр вышел из моды - 5 антитрендов
7
 Просмотров: 25939
Свадьба Насти Каменских и Потапа: дружкой станет его экс-супруга
Свадьба Насти Каменских и Потапа: дружкой станет его экс-супруга Просмотров: 24320
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
 Просмотров: 15975
31-летняя украинка погибла на Мальдивах
31-летняя украинка погибла на Мальдивах Просмотров: 12262
Спорт
Зозуля сделал дубль за "Альбасете"
Зозуля сделал дубль за "Альбасете" Просмотров: 126
Андрей Лунин не помог "Леганесу" набрать очки
Андрей Лунин не помог "Леганесу" набрать очки
 Просмотров: 162
Украинка выиграла золото на соревнованиях по дзюдо Grand Slam
Украинка выиграла золото на соревнованиях по дзюдо Grand Slam Просмотров: 54
Украинская биатлонистка вышла замуж за лидера сборной России
Украинская биатлонистка вышла замуж за лидера сборной России 1 Просмотров: 468
"Рома" в родных стенах победила "Ювентус"
"Рома" в родных стенах победила "Ювентус"
 Просмотров: 162
Больше всего комментируют
18
Российский оккупант глушит украинское радио в Крыму
11
Садовый хочет идти в премьер-министры
6
Миллион просмотров для роспуска Рады: у Зеленского запустили видеопетицию
6
В Крыму произойдет масштабное отключение электричества
5
Порошенко наградил скандального "регионала"
Голосов: 261
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua