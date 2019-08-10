"Динамо" проиграло "Шахтеру" без шансов

"Динамо" победило "Шахтер" в матче за суперкубок

Добрый вечер! Сегодня в третьем туре чемпионата Украины жребий свел киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Игра начнется через несколько минут.

Составы команд:

Динамо: Бойко, Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера, Шепелев, Сидорчук, Де Пена, Гармаш, Цыганков, Родригеш.

Запасные: Бущан, Кадири, Караваев, Вербич, Соль, Андриевский, Шабанов.

Шахтер: Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Марлос, Соломон, Мораес.

Запасные: Шевченко, Пихальонок, Хочолава, Маркос Антонио, Дентиньо, Тете, Бланко-Лещук.

В "Динамо" даже в запасе нет Беседина и Буяльского.

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Игра началась!

Первый удар в исполнении Гармаша. В никуда.

4 мин. "Шахтер" больше с мячом.

7 мин. Цыганков отдал на Шепелева а тот споткнулся в ногах соперников.

9 мин. Первый удар в створ. Де Пена пробил слабо для Пятова.

11 мин. Ух! Соломон приложился. Чуть не попал в дальний угол.

15 минут сыграли команды. Пока очень осторожный футбол почти без моментов.

20 хв. ГОЛ !!! 0:1 Мораес! Соломон продрался по флангу и отдал на Мораес. Тот замкнул пяткой.

Гол на совести Миколенко. Дал пройти Соломону, а сэкономленную энергию потратил на споры с арбитром.

27 мин. Цыганков опасно прорвался по флангу, но отдать точно не сумел.

30 минут сыграно. В последние 10 минут "Динамо" пыталось перехватить инициативу, но пока попытки тщетны.

32 мин. Стойка!! Марлос простил киевлян.

"Шахтер" очень легко создает опасность у ворот "Динамо"

35 мин. Полное преимущество горняков.

38 мин. ГОООЛ! Неожиданно. 1:1 Родригес !! Гармаш пробил издали, Пятов неудачно отбил перед собой, а Родригес добавил головой!



Когда в "Динамо" ничего не получается Андрей Пятов спешит на помощь. Крайне неудачно сыграл голкипер сборной.

45 мин. Ожили трибуны в Киеве!

Перерыв! "Шахтер" наслаждался преимуществом и собирался добивать соперника, но Гармаш с Родригесом спутали все карты чемпиону.

Второй тайм начался!

46 мин. Бурда!! Заигрался с Мораесом, а тот украл мяч и отдал на Тайсона! Бойко парировал!

50 мин. "Динамо" прессингует в центре поля. "Шахтер" держит мяч.

53 мин. Опять не получается прострел в Исмаили.

55 мин. Родригес неудачными финтами сорвал перспективную атаку "Динамо"

60 мин. Замена в "Динамо". Вербич вместо Цыганкова. Виктор снова не впечатлил.

61 мин. И сразу Вербич мог забивать! Прострел Кенджьоры зимикав Беньямин, но пробил выше.

67 мин. Замена в "Динамо". Вместо Сидорчук Андриевский. И сразу момент. Андриевский бьет выше.

Гол! "Шахтер" 1:2! Марлос закатил Бойко после рикошета от Миколенко!

67 мин. Замена в "Динамо". Вместо Сидорчук Андриевский. И сразу момент. Андриевский бьет выше.

68 мин. Замена в "Динамо" Соль вместо Шепелева.

73 мин. Желтые карточки демонстрирует судья. Андриевский и Мораес сыграли грубо.

78 мин. Замена в "Шахтере". Хочолава вместо Болбата

79 мин. "Динамо" штурмует ворота "Шахтера". Штурм больше напоминает нашествие.

81 мин. Пошли замены в "Шахтере". Лещук вместо Мораеса.

84 мин. Время уходит а голевые моменты в "Динамо" не появляются.

87 мин. Позиционная борьба. Это все, что достигло "Динамо"

90 мин. Ничего не может сделать "Динамо"

92 мин. Дентиньо вместо Марлоса.

94 мин. Ох-хо! Гармаш обрезал команду. Тайсон на Лещука, а тот на Дентиньо. Бразилец не забил в пустые ворота !!!

95 мин. Последний шанс для киевлян. Бурда прострелил на Соля, а потому не удалось затолкать.

Все! "Шахтер" заслуженно победил!

"Вы нам забьете сколько сможете, а мы вам - сколько захотим". "Шахтер" играл по счету. Надо было забить три - забил бы. "Динамо" повезло со случайным голом, но поражение закономерно. С "Брюгге" будет то же самое.