"Динамо" проиграло "Шахтеру" без шансов

Добрый вечер! Сегодня в третьем туре чемпионата Украины жребий свел киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Игра начнется через несколько минут.
Составы команд:
Динамо: Бойко, Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера, Шепелев, Сидорчук, Де Пена, Гармаш, Цыганков, Родригеш.
Запасные: Бущан, Кадири, Караваев, Вербич, Соль, Андриевский, Шабанов.
Шахтер: Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Марлос, Соломон, Мораес.
Запасные: Шевченко, Пихальонок, Хочолава, Маркос Антонио, Дентиньо, Тете, Бланко-Лещук.
В "Динамо" даже в запасе нет Беседина и Буяльского.
Хацкевич нервничает на скамейке. Последний матч?
Игра началась!
Первый удар в исполнении Гармаша. В никуда.
4 мин. "Шахтер" больше с мячом.
7 мин. Цыганков отдал на Шепелева а тот споткнулся в ногах соперников.
9 мин. Первый удар в створ. Де Пена пробил слабо для Пятова.
11 мин. Ух! Соломон приложился. Чуть не попал в дальний угол.
15 минут сыграли команды. Пока очень осторожный футбол почти без моментов.
20 хв. ГОЛ !!! 0:1 Мораес! Соломон продрался по флангу и отдал на Мораес. Тот замкнул пяткой.
Гол на совести Миколенко. Дал пройти Соломону, а сэкономленную энергию потратил на споры с арбитром.
27 мин. Цыганков опасно прорвался по флангу, но отдать точно не сумел.
30 минут сыграно. В последние 10 минут "Динамо" пыталось перехватить инициативу, но пока попытки тщетны.
32 мин. Стойка!! Марлос простил киевлян.
"Шахтер" очень легко создает опасность у ворот "Динамо"
35 мин. Полное преимущество горняков.
38 мин. ГОООЛ! Неожиданно. 1:1 Родригес !! Гармаш пробил издали, Пятов неудачно отбил перед собой, а Родригес добавил головой!
Когда в "Динамо" ничего не получается Андрей Пятов спешит на помощь. Крайне неудачно сыграл голкипер сборной.
45 мин. Ожили трибуны в Киеве!
Перерыв! "Шахтер" наслаждался преимуществом и собирался добивать соперника, но Гармаш с Родригесом спутали все карты чемпиону.
Второй тайм начался!
46 мин. Бурда!! Заигрался с Мораесом, а тот украл мяч и отдал на Тайсона! Бойко парировал!
50 мин. "Динамо" прессингует в центре поля. "Шахтер" держит мяч.
53 мин. Опять не получается прострел в Исмаили.
55 мин. Родригес неудачными финтами сорвал перспективную атаку "Динамо"
60 мин. Замена в "Динамо". Вербич вместо Цыганкова. Виктор снова не впечатлил.
61 мин. И сразу Вербич мог забивать! Прострел Кенджьоры зимикав Беньямин, но пробил выше.
67 мин. Замена в "Динамо". Вместо Сидорчук Андриевский. И сразу момент. Андриевский бьет выше.
Гол! "Шахтер" 1:2! Марлос закатил Бойко после рикошета от Миколенко!
67 мин. Замена в "Динамо". Вместо Сидорчук Андриевский. И сразу момент. Андриевский бьет выше.
68 мин. Замена в "Динамо" Соль вместо Шепелева.
73 мин. Желтые карточки демонстрирует судья. Андриевский и Мораес сыграли грубо.
78 мин. Замена в "Шахтере". Хочолава вместо Болбата
79 мин. "Динамо" штурмует ворота "Шахтера". Штурм больше напоминает нашествие.
81 мин. Пошли замены в "Шахтере". Лещук вместо Мораеса.
84 мин. Время уходит а голевые моменты в "Динамо" не появляются.
87 мин. Позиционная борьба. Это все, что достигло "Динамо"
90 мин. Ничего не может сделать "Динамо"
92 мин. Дентиньо вместо Марлоса.
94 мин. Ох-хо! Гармаш обрезал команду. Тайсон на Лещука, а тот на Дентиньо. Бразилец не забил в пустые ворота !!!
95 мин. Последний шанс для киевлян. Бурда прострелил на Соля, а потому не удалось затолкать.
Все! "Шахтер" заслуженно победил!
"Вы нам забьете сколько сможете, а мы вам - сколько захотим". "Шахтер" играл по счету. Надо было забить три - забил бы. "Динамо" повезло со случайным голом, но поражение закономерно. С "Брюгге" будет то же самое.
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