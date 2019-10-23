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среда, 23 октября 2019 12:36

"Динамо" продаст двоих легионеров

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&quot;Динамо&quot; продаст двоих легионеров
Несмотря на статус вице-чемпиона мира Пиварич не сыграл за "Динамо" ни одного матча в сезоне

Футбольный журналист Игорь Цыганик считает, что Йосип Пиварич и Сидклей скоро покинут "Динамо".

"Судя по всему, перспектив у них не очень много. Потому что Алексей Михайличенко рассчитывает на совершенно других футболистов. К тому же позиция левого защитника закрыта наглухо Виталием Миколенко. Еще Артем Шабанов может сыграть слева.

Поэтому пока, я думаю, ни у Сидклея, ни Пиварича шансов особых нет. И если будет возможность, думаю, зимой будут пытаться найти, куда их продать или отдать в аренду. Потому шансов в них в киевском "Динамо" я пока не вижу ", - подчеркнул Цыганик в авторской программе.

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После очередного тура чемпионата Украины "Динамо" вернуло себе второе место в турнирной таблице.

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