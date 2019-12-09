"Динамо" продает своего легионера за кругленькую сумму

Гонсалес провел в "Динамо" 3 полных сезони.Фото: из открытых источников

Игрок "Динамо" Гонсалес, выступающий за "Сантос" на правах аренды перейдет в "Олимпию Асунсьон" из Парагвая по 3.5 миллионов долларов.

Вингер преждевременно завершит выступления в "Сантосе" из-за конфликта с техническим директором клуба. Для осуществления трансфера необходимо только согласие "Динамо".

Гонсалес уже выступал за "Олимпию" в 2014 году, но затем перешел в Базель, а в сезоне 2015/2016 пополнил ряды Динамо за 9,4 миллиона евро, сообщает "Спортарена"

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В целом за "Динамо" 25-летний вингер провел 85 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 15 ассистами.