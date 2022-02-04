"Динамо" пристроило двух своих игроков в клубе УПЛ

"Динамо" Киев и "Колос" Коваливка достигли договоренности об аренде двух футболистов столичного клуба.

Речь идет о защитнике Денисе Кузыке и нападающем Евгении Исаенко, информирует официальный сайт "бело-синих".

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Динамовцы будут выступать за "Колос" на правах аренды.

Соглашения рассчитаны на один год.

Ранее "Динамо" избавилось от еще одного футболиста.

21-летний Исаенко уже выступал за клуб из Коваливки в сезоне 2020/21 (17 матчей, 1 гол), а первую половину текущего сезона провел в одесском "Черноморце" (19 матчей, 3 гола).

19-летний Кузык также выступал в первой половине сезона 2021/22 в аренде в "Черноморце" (15 матчей).