"Динамо" потеряло преимущество в два мяча в игре против "Яблонца"

Лига Европы, группа K, Яблонец - Динамо. Фото: ТСН

Во втором туре Лиги Европы киевское "Динамо" на выезде сыграет против чешского "Яблонца". В первом туре "бело-синие" на своем поле не смогли удержать победу над "Астаной" (2:2). "Яблонец" также на последних минутах, потерял ничью на выезде с "Ренном" (2:1).

Добавляет трудностей "Динамо" то, что травму получил один из лидеров команды Беньямин Вербич.

Главный арбитр: Себастьен Дельферьер (Бельгия)

Стартовые составы команд:

Яблонец: Грубы - Голеш, Говорка, Лишка, Ганоушек - Хюбшман (к) - Масопуст, Травник, Поважанец, Йовович - Храмоста

Запасные: Гануш, Икауниекс, Соболь, Акоста, Янкович, Бречка, кубистов

Динамо: Бойко - Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич - Сидорчук (к), Буяльский - Морозюк, Гармаш, Цыганков - Беседин

Запасные: Бущан, Миколенко, Сидклей, Шапаренко, Шепелев, Дуелунд, Русин

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Стартовый свисток!

5` "Киевляне" активно начали матч, больше владеет мячом наша команда.

8' Гоооооооооооол! Открывают "динамовцы" счет. Морозюка вывели на ворота, и он вместо того чтобы вколотить мяч в ворота, для чего покатил мяч на Цыганкова, у которого был защитник. К счастью Виктор сумел протолкнуть мяч в сторону ворот, а защитник еще и занес его в сетку ворот.

12' "Бело-синие" контролируют игру, чешские оппоненты пока не могут слепить хоть одну атаку.

15' Гооооооооооооооол! Забивает Денис Гармаш! Защитник обрезался, и выкатил мяч на ногу Гармашу. Тот протянул несколько метров мяч, и с линии штрафной пробил точно в нижний угол! 0:2

20' Уверенно выглядят "киевляне", спокойно контролируют мяч. А вот хозяева поля выглядят растерянными и нервными, много ошибаются в простых ситуациях.

23' А вот и первый момент у ворот Бойко. После подачи углового Лишка пробивал головой, но мяч полетел выше ворот.

27' Пришли "яблонечане", перехватили инициативу они в последние минуты, имели несколько полумоментов.

33' Гол! А вот и ответ "Яблонца". Говорка абсолютно сам был на дальней штанге, и ударом в угол замкнул подачу углового. Бойко мог спасти, но отбил мяч в штангу, от которой той залетел в ворота. 1:2

38' Интересный футбол демонстрируют команды, атакой на атаку отвечают. Динамичный, открытый футбол мы наблюдаем.

41' Шикарный шанс был у "динамовцев", чтобы увеличить преимущество. Мяч после прострела Буяльского и рикошета от голкипера летел в пустые ворота, но защитник в последний момент вынес круглого с линии ворот.

Перерыв!

Статистика первого тайма:

Владения мячом 45% - 55%

Удары (в створ) 5 (1) - 4 (2)

Фолы 5-5

Второй тайм!

50' Начали вторую пололвину встречи так же, как закончили первую - открытая игра, вертикальный футбол несколько моментов у ворот "Динамо".

57' Мяч под контролем "Яблонца", "динамовцы" отдали инициативу хозяевам.

61` Много разрешения "бело-синие" своим соперникам. Раз за разом футболисты "Яблонца" беспокоят Бойко, но пока мячи летят или в руки нашему голкиперу, или порич со стойками.

63' Травник опасно пробивал с линии штрафной - чуть выше ворот пролетел мяч.

70' Момент у "Динамо". Кедзьор простреливал во вратарскую, но Беседину не хватило нескольких сантиметров, чтобы забить третий мяч.

77' Нервные минуты нас ожидают, "динамовцы" не смогли забить третий мяч, и собственно и моментов во втором тайме для этого не было. Теперь придется сдерживать нашествие хозяев в последние минуты.

81 'Гол. Во что играли на то и наиграли. Пиварич в центре поля запутался в собственных ногах и потерял мяч. Масопуст прорвался по флангу и навесил на Травника, который и протолкнул мяч в ворота. Пиварич пытался исправить свою ошибку, и попытался вынести мяч с линии ворот рукой (!), К сожалению (или к счастью, потому что если бы отбил мяч была бы красная и пенальти) мяч все равно влетел в ворота. 2:2.

87` "Динамовцы" якобы активно забегали, но назвать это штурмом трудно. Подачи, навесы, забросы - это все на что способны динамовцы, какую либо комбинационную игру они сообразить не могут.

90+1' Йович пробивал в дальний нижний угол, но повезло "киевлянам", мяч пролетел в нескольких сантиметрах у стойки.

Финальный свисток!

"Динамо" снова разочаровывает своих болельщиков.