"Динамо" потеряло преимущество в два мяча в игре против "Яблонца"

 
Ексклюзивы
1/5
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 4374
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
2 Просмотров: 1017
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
Просмотров: 963
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1458
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 1017
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1197
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 594
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 2115
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
3 Просмотров: 12429
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
4 Просмотров: 4878
Фото
Все фото
11
6
5
3
5
&quot;Праздник футбола&quot; - Полтава феерично встретила Лигу Европы
"Праздник футбола" - Полтава феерично встретила Лигу Европы
Владимир Кличко быстро нашел замену голливудской невесте
Владимир Кличко быстро нашел замену голливудской невесте
Кличко, Холифилд и Льюис устроили звездную фотосессию
Кличко, Холифилд и Льюис устроили звездную фотосессию
Кличко вошли в Книгу рекордов Гиннеса
Кличко вошли в Книгу рекордов Гиннеса
Хацкевич рассказал, что было самым главным в матче с &quot;Десной&quot;
Хацкевич рассказал, что было самым главным в матче с "Десной"
Видео
Все видео
Как "Ворскла" потеряла очки со "Спортингом" - видео
Как "Ворскла" потеряла очки со "Спортингом" - видео
Как "Тоттенхэм" и "Барселона" сыграли феерический матч
Как "Тоттенхэм" и "Барселона" сыграли феерический матч
Лига чемпионов: "Ливерпуль" проиграл, Неймар оформил хет-трик - видеообзор дня
Лига чемпионов: "Ливерпуль" проиграл, Неймар оформил хет-трик - видеообзор дня
Феерическая Италия: игрок "Ромы" забил гол пяткой второй раз за месяц
Феерическая Италия: игрок "Ромы" забил гол пяткой второй раз за месяц
Лига чемпионов: сенсационное поражение "Реала" и неудача "Баварии" - обзор дня
Лига чемпионов: сенсационное поражение "Реала" и неудача "Баварии" - обзор дня
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 342
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1242
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5184
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9585
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
04 октября 2018
Просмотров: 198
Проминувши Божки
Буває, не одразу вгадуєш, що з тобою робиться. От недавно ми з дочкою добиралися додому з Яготина — машиною. Я попросив шофера поїхати через ...
четверг, 04 октября 2018 22:04

"Динамо" потеряло преимущество в два мяча в игре против "Яблонца"

  Комментировать
&quot;Динамо&quot; потеряло преимущество в два мяча в игре против &quot;Яблонца&quot;
Лига Европы, группа K, Яблонец - Динамо. Фото: ТСН

Во втором туре Лиги Европы киевское "Динамо" на выезде сыграет против чешского "Яблонца". В первом туре "бело-синие" на своем поле не смогли удержать победу над "Астаной" (2:2). "Яблонец" также на последних минутах, потерял ничью на выезде с "Ренном" (2:1).

Добавляет трудностей "Динамо" то, что травму получил один из лидеров команды Беньямин Вербич.

Главный арбитр: Себастьен Дельферьер (Бельгия)

Стартовые составы команд:

Яблонец: Грубы - Голеш, Говорка, Лишка, Ганоушек - Хюбшман (к) - Масопуст, Травник, Поважанец, Йовович - Храмоста

Запасные: Гануш, Икауниекс, Соболь, Акоста, Янкович, Бречка, кубистов

Динамо: Бойко - Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич - Сидорчук (к), Буяльский - Морозюк, Гармаш, Цыганков - Беседин

Запасные: Бущан, Миколенко, Сидклей, Шапаренко, Шепелев, Дуелунд, Русин

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Братья Суркисы продают "Динамо" Шуфричу за 30 миллионов - политолог

Стартовый свисток!

5` "Киевляне" активно начали матч, больше владеет мячом наша команда.

8' Гоооооооооооол! Открывают "динамовцы" счет. Морозюка вывели на ворота, и он вместо того чтобы вколотить мяч в ворота, для чего покатил мяч на Цыганкова, у которого был защитник. К счастью Виктор сумел протолкнуть мяч в сторону ворот, а защитник еще и занес его в сетку ворот.

12' "Бело-синие" контролируют игру, чешские оппоненты пока не могут слепить хоть одну атаку.

15' Гооооооооооооооол! Забивает Денис Гармаш! Защитник обрезался, и выкатил мяч на ногу Гармашу. Тот протянул несколько метров мяч, и с линии штрафной пробил точно в нижний угол! 0:2

20' Уверенно выглядят "киевляне", спокойно контролируют мяч. А вот хозяева поля выглядят растерянными и нервными, много ошибаются в простых ситуациях.

23' А вот и первый момент у ворот Бойко. После подачи углового Лишка пробивал головой, но мяч полетел выше ворот.

27' Пришли "яблонечане", перехватили инициативу они в последние минуты, имели несколько полумоментов.

33' Гол! А вот и ответ "Яблонца". Говорка абсолютно сам был на дальней штанге, и ударом в угол замкнул подачу углового. Бойко мог спасти, но отбил мяч в штангу, от которой той залетел в ворота. 1:2

38' Интересный футбол демонстрируют команды, атакой на атаку отвечают. Динамичный, открытый футбол мы наблюдаем.

41' Шикарный шанс был у "динамовцев", чтобы увеличить преимущество. Мяч после прострела Буяльского и рикошета от голкипера летел в пустые ворота, но защитник в последний момент вынес круглого с линии ворот.

Перерыв!

Статистика первого тайма:

Владения мячом 45% - 55%

Удары (в створ) 5 (1) - 4 (2)

Фолы 5-5

Второй тайм!

50' Начали вторую пололвину встречи так же, как закончили первую - открытая игра, вертикальный футбол несколько моментов у ворот "Динамо".

57' Мяч под контролем "Яблонца", "динамовцы" отдали инициативу хозяевам.

61` Много разрешения "бело-синие" своим соперникам. Раз за разом футболисты "Яблонца" беспокоят Бойко, но пока мячи летят или в руки нашему голкиперу, или порич со стойками.

63' Травник опасно пробивал с линии штрафной - чуть выше ворот пролетел мяч.

70' Момент у "Динамо". Кедзьор простреливал во вратарскую, но Беседину не хватило нескольких сантиметров, чтобы забить третий мяч.

77' Нервные минуты нас ожидают, "динамовцы" не смогли забить третий мяч, и собственно и моментов во втором тайме для этого не было. Теперь придется сдерживать нашествие хозяев в последние минуты.

81 'Гол. Во что играли на то и наиграли. Пиварич в центре поля запутался в собственных ногах и потерял мяч. Масопуст прорвался по флангу и навесил на Травника, который и протолкнул мяч в ворота. Пиварич пытался исправить свою ошибку, и попытался вынести мяч с линии ворот рукой (!), К сожалению (или к счастью, потому что если бы отбил мяч была бы красная и пенальти) мяч все равно влетел в ворота. 2:2.

87` "Динамовцы" якобы активно забегали, но назвать это штурмом трудно. Подачи, навесы, забросы - это все на что способны динамовцы, какую либо комбинационную игру они сообразить не могут.

90+1' Йович пробивал в дальний нижний угол, но повезло "киевлянам", мяч пролетел в нескольких сантиметрах у стойки.

Финальный свисток!

"Динамо" снова разочаровывает своих болельщиков.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Динамо" потеряло преимущество в два мяча в игре против "Яблонца"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
28
 Просмотров: 102291
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
32
 Просмотров: 77312
Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
8
 Просмотров: 51448
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
4
 Просмотров: 47539
&quot;Это какой-то ужас&quot; - Повалий загнобилы поклонники
"Это какой-то ужас" - Повалий загнобилы поклонники
5
 3 Просмотров: 31135
Спорт
"Праздник футбола" - Полтава феерично встретила Лигу Европы
"Праздник футбола" - Полтава феерично встретила Лигу Европы
11
Сачко назвал главную ошибку в матче со "Спортингом"
Сачко назвал главную ошибку в матче со "Спортингом" Просмотров: 153
Как "Ворскла" потеряла очки со "Спортингом" - видео
Как "Ворскла" потеряла очки со "Спортингом" - видео
 1 Просмотров: 387
Как "Тоттенхэм" и "Барселона" сыграли феерический матч
Как "Тоттенхэм" и "Барселона" сыграли феерический матч
 Просмотров: 657
"Ворскла" - "Спортинг" 1:2. Полтавчане уступили на последних минутах
"Ворскла" - "Спортинг" 1:2. Полтавчане уступили на последних минутах
 Просмотров: 729
Больше всего комментируют
149
У Порошенко назвали мораторий на русскоязычный контент идиотским
17
"Украинцы бы не понимали русского, если бы не большевистская оккупация": Супрун о языковом законопроекте
13
Винник назвал Майдан искусственным
9
В школах отказываются изучать русский язык
4
У Кремля угрожают взорвать авто
Голосов: 155
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua