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пятница, 04 октября 2019 09:19

"Динамо" потеряло два очка" - Михайличенко прокомментировал ничью с "Лугано"

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&quot;Динамо&quot; потеряло два очка&quot; - Михайличенко прокомментировал ничью с &quot;Лугано&quot;
Алексей Михайличенко считает, что "Динамо" потеряло очки в Швейцарии. Фото: официальный сайт "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал ничью с "Лугано" во втором туре Лиги Европы.

Об этом сообщает "Футбол 24"

"Динамо" потеряло два очка вступило одно? Мне кажется, что мы все же потеряли очки. Не показали в атаке все, что могли. Наверное, на это есть причины. В действиях команды было достаточно много брака. Думаю, причина в том, что футболистам не хватило сил.

Не хватало качества впереди. Качество - это подготовленные передачи, подготовленные удары. Мы делали кучу ошибок, теряли моменты. Команда старалась двигаться и играть в свой футбол, а в заключительной стадии не реализовывала шансы", - сказал Михайличенко после игры.

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После двух туров "Динамо" набрало 4 очка и делит первую строчку с "Копенгагеном". Именно с чемпионом Дании сыграет "Динамо" спаренные матчи 3-го и 4-го тура Лиги Европы.

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