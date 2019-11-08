"Динамо" потеряло два очка "- Михайличенко после игры в Дании

Алексей Михайличенко считает, что его команда заслуживала большего в Дании. Фото: из открытых источников

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал матч 4 тура группового этапа Лиги Европы против" Копенгагена ".

"Конечно, странные мы провели две игры с" Копенгагеном ". Счет - одинаковый, пропущенный мяч на первых минутах - одинаковый. Но игры вышли совершенно разные. По своему содержанию, по рисунку. В Киеве, считаю, мы добыли одно очко, поскольку не создали столько моментов, чтобы можно было рассчитывать на победу.

Но сегодня, считаю, мы потеряли два очка. И по игре, и по нашему доминирование, и по тому, что мы создавали моменты, при этом грамотно действуя в обороне. Проводили различные атаки, отлично использовали фланги, но в завершающей стадии чего-то не хватало - где везение, где-то - исполнительского мастерства ", - цитирует Михайличенко Dynamo.kiev.ua.

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"Динамо" набрало 6 очков и идет на втором месте в группе B, уступая "Копенгагену" по дополнительным показателям. Следующий матч команда Михайличенко проведет 10 ноября на выезде против лидера чемпионата Украины" Шахтера "