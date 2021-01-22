"Динамо" покинет НСК "Олимпийский" - СМИ

На стадионе "Динамо" свои матчи проводит "Олимпик". Фото: ФК "Динамо" Киев

Во 2-м круге "Динамо" не будет играть домашние матчи на НСК "Олимпийский".

Киевский клуб будет принимать соперников на своем стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского, сообщает Meta Ratings.

1-й официальный матч "Динамо" 2021 года с "Олимпиком" запланирован именно на стадионе им. Лобановского.

Пока что неизвестно, с чем связан переезд "Динамо". С июня 2020-го динамовцы делят НСК "Олимпийский" с донецким "Шахтером".

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"Динамо" лидирует в чемпионате Украины. Команда Мирчи Луческу на 1 очко опережает "Шахтер".