"Динамо" подпишет футболиста с чемпионата России

Кадири признали лучшим игроком "Арсенала" из Тулы

"Динамо" в ближайшее время подпишет ганского опорного полузащитника "Аустрии" Мохаммеда Кадири, игравший за тульский "Арсенал" на правах аренды

Об этом сообщает Depo.Сектор

Скорее всего, речь идет о выкупе футболиста у австрийского клуба. Прошлый сезон ганец провел за тульский "Арсенал". Матчи именно этой команды просматривал скаут "Динамо" Александр Заваров, о чем неоднократно сообщали СМИ.

В российской команде Кадири играл большинство матчей на позиции опорного полузащитника (25 матчей), но успел дважды сыграть и в центре обороны. На его счету 2 гола и 4 результативные передачи. Болельщики "Арсенала" признали 23-летнего хавбека лучшим игроком команды в сезоне.

В июне 2016 Мохаммед вызывался в сборную Ганы, но на поле не выходил.

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Главный тренер Динамо Александр Хацкевич использовал в опорной зоне, в основном, трех футболистов - Владимира Шепелева, Сергея Сидорова и Виталия Буяльского.