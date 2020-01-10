"Динамо" подписало новичка за "борщ с пампушками" – агент

Дмитрий Селюк считает, что его подопечный Бенито сможет принести пользу "Динамо". Фото: из открытых источников

Агент нигерийского полузащитника Бенито Дмитрий Селюк прокомментировал трансфер своего подопечного в киевское "Динамо".

"Приход Бенито означает для" Динамо "полное отсутствие экономического риска. Клуб берет талантливого парня на правах свободного агента, на небольшую зарплату. А потенциал его, без преувеличения, огромен. Это правильный ход, инвестиция в будущее, шанс получить финансовые и спортивные дивиденды.

"Галатасарай" уже проявляет к нему интерес, хотя он в "Динамо" еще шагу на поле не сделал. Хоть бери и продавай сразу – уже прибыль. Бенито играет в олимпийской сборной Нигерии, где рядом с ним выступают представители АПЛ, Бундеслиги, Ла Лиги, чемпионатов Турции и Австрии.

Стоимость этих игроков уже исчисляется суммами с шестью нулями. В этом случае Игорь Суркис подписал в "Динамо" не менее талантливого игрока бесплатно. Я называю это "за борщ с пампушками", – отметил Селюк в интервью журналу "Футбол".

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21-летний нигериец Бенито выступал за российский "Тамбов" с лета 2018 года. В текущем розыгрыше РПЛ он забил 1 гол в 8 матчах.