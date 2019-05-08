Динамо подписало контракт из 18-летним нигерийцем

До Окоро Селюк привозил в Украину Яя Туре

Киевское "Динамо" подписало контракт с нигерийским защитником Джозефом Окоро. Об этом сообщил известный футбольный агент Дмитрий Селюк на своей странице в сети Twitter, выложив фото.Об этом пишет Dynamo Kiev.ua



"18-летний Джозеф Окоро подписал контракт с "Динамо" Киев. С чем его и поздравляю. Уверен, что за него мне стыдно не будет", — написал Селюк.

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В свое время Дмитрий Селюк привозил в Украину полузащитника Яя Туре, который после выступений за "Металлург" Донецк стал звездой мирового футбола.