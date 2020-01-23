Динамо" подало иск в ФИФА на бразильский клуб из-за долгов

Че Че не смог закрепиться в "Динамо" и вернулся на родину. Фото: из открытых источников

"Динамо" подало иск против бразильского клуба "Сан-Паулу" из-за задолженности платежа по трансферу Че Че.

"Сан-Паулу" купил Че Че в апреле 2019 за 5 миллионов евро. Клубы договорились, что платеж будет осуществляться частями. Бразильский клуб вроде просрочил платеж. "Динамо" подало протест неделю назад, сообщает "Спортарена"

Представители "Динамо" с ноября пытается связаться с бразильским клубом, но безуспешно. Киевляне обратились в ФИФА, которая изучит документы по трансферу и вынесет решение.

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Бразилец Че Че провел в "Динамо" полтора сезона. За это время сыграл 16 матчей и сделал 1 ассист.