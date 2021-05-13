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пятница, 14 мая 2021 11:09

"Динамо" первым в СССР выиграло еврокубок

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&quot;Динамо&quot; первым в СССР выиграло еврокубок
В 1975 году "Динамо" выиграло несколько трофеев. Фото: "Динамо"

14 мая 1975 в финале Кубка кубков в швейцарском Базеле сошлись киевское "Динамо" и венгерский "Ференцварош". Киевляне праздновали победу - 3:0

Динамовцы удачно начали игру. Уже на 18 минуте Владимир Онищенко ворвался в штрафную по левому флангу и удачно пробил в дальний угол - 1:0.

На 39-ой минуте он же удвоил счет дальним ударом из-за пределов штрафной. Вратарь венгров Иштван Геци не был готов к приему мяча и тот залетел под перекладину - 2:0.

Во втором тайме венгры, поддерживаемые болельщиками-эмигрантами пошли вперед, но поймались на контратаке. Это Олег Блохин на 67-ой минуте ворвался в штрафную, обвел вратаря и забил третий мяч. Игра так и завершилась - 3:0.

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В октябре того же года киевляне выиграли Суперкубок, одолев по сумме двух матчей мюнхенскую "Баварию" - 1:0 и 2:0. Все три гола забил Олег Блохин. Мяч в Мюнхене стал самым красивым за всю карьеру форварда.

Автор: Юрий Стригун
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Дата
14
мая

"Динамо" первым в СССР выиграло еврокубок

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