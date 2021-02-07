"Динамо" перехватило в русских талантливого норвежца

Бохинен почти согласился на переход в российский ЦСКА. Фото инстаграм Бохинен

Полузащитник "Стабека" Эмиль Бохинен в ближайшее время станет игроком "Динамо", сообщает "Евро-Футбол.Ру".

Киевляне предложили 21-летнему футболисту условия лучше, чем ЦСКА.

Бохинен – воспитанник норвежского "Стабека". В этой же команде дебютировал и выступает. Забил 9 голов и сделал 10 ассистов в 73 матчах.

Играл за сборные Норвегии разных возрастов. Сейчас выступает за сборную U-21, в составе которой забил 1 гол в 10 матчах.

Бохинен преимущественно выходит на позиции центрального полузащитника, также используется как опорник и правый хавбек.

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Transfermarkt оценил его в 1,3 млн евро. Контракт – до лета 2022-го.