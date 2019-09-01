"Динамо" ожило. Но победить "Зарю" не сумело

"Заря" отыгралась, проигрывая – 0:2

Второй потери очков допустило "Динамо" в шестом туре чемпионата Украины. В Запорожье киевляне сыграли вничью - 2:2 с "Зарей".

"Динамо" все так же имеет дырявую оборону и ненадежного голкипера. Но это уже не команда Хацкевича. Видно, что по сравнению с матчем с "Олимпиком" команда изменилась. Киевляне перестали мять мяч в центре поля и проходят его очень быстро. Появились скорости, элементы прессинга и быстрого выхода из обороны в атаку. Конечно, это еще не лучшие мировые образцы, но команда потихоньку оживает.

Несмотря на преимущество "Зари" во втором тайме, подопечные Алексея Михайличенко были ближе к победе. Хорошо пробивал штрафные Виктор Цыганков. В первом случае арбитр Труханов не засчитал чистый гол, когда мяч сантиметров на сорок залетел в ворота, а во втором голкипера луганчан Никиту Шевченко подстраховала перекладина. Однако это ни в коем случае не является оправданием для ужасной игры в обороне. Невероятная ошибка Бойко в случае с первым пропущенным голом и паника при защите ворот в последние минуты игры не красят "Динамо".

Оживает Виктор Цыганков. Видно, что Виктор еще не в лучшей форме, но уже на пути к ней. Это уже не тот апатичный Цыганков, которого мы видели в начале августа. Шевченко надо будет изрядно поломать голову, чтобы найти место в сборной одновременно и Ярмоленко и Цыганкову.

Потерял уверенность Александр Караваев. Видно, что Михайличенко определил основной состав и в нем нет места для бывшего лидера "Зари". То, что мы увидели в последние 20 минут - бледная копия бывшего Караваева. Парень оказался психологически не готов к длительной борьбе за место в основе.

"Заря" в очередной раз приятно удивила. Ребята Скрипника не собираются без боя отдавать "Динамо" второе место. И это в условиях, когда не могли выйти на поле арендованные у киевлян Русин и Леднев. Вполне возможно, что с такой "Зарей" уже в следующем туре потеряет зачетные баллы и "Шахтер". Особенно поражает Богдан Михайличенко. Просто сейчас он выглядит гораздо лучше игрока сборной Миколенко.

Удивил Абу Ханна. Такой гол украсит любой чемпионат. Где же ты, голубчик, был в матчах с "Эспаньолом"?

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Следующий 7 тур будет играть 14 сентября. "Динамо" дома примет "Десну", а "Заря" поедет в гости к "Шахтера".