"Динамо" отпустило бразильца

Киевское "Динамо" отпустило бразильского легионера 26-летнего Клейтона.

Клуб и футболист расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт киевляне.

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Клейтон присоединился к "Динамо" перед началом прошлого сезона и подписал соглашение на два года, но так и не смог закрепиться в команде.

Бразилец выступает на позиции левого полузащитника.

В прошлом сезоне Клейтон сыграл только в одном поединке за "Динамо", в котором сделал один асист.

Ранее "Динамо" отпустило Микаэля Дуелунда, Сергея Булеца, Ахмеда Алибекова и Наразия Русина. Новичков в команде пока нет.