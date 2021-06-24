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четверг, 24 июня 2021 13:24

Уже известно, куда может перейти Де Пена

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Уже известно, куда может перейти Де Пена
Карлос Де Пена выступает за "Динамо" с марта 2019 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Полузащитник "Динамо" 29-летний Карлос Де Пена может продолжить свою карьеру в итальянской Серии А.

В услугах уругвайца заинтересованы "Лацио" и "Удинезе", сообщает Tuttomercatoweb.com.

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Представители Италии рассчитывают договориться с "Динамо" по трансферу футболиста, потому что в конце года Де Пена станет свободным агентом.

Также интерес к Де Пене проявляет "Бока Хуниорс" из Аргентины.

Карлос Де Пена выступает за "Динамо" с начала 2019 года. В Европе он играл за "Мидлсбро" и "Овьедо".

В прошлом сезоне уругваец провел 33 матча за "Динамо", в которых забил шесть голов и сделал семь ассистов.

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