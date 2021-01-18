"Динамо" отказалось продавать Цыганкова по €15 млн

Виктор Цыганков выступает за первую команду "Динамо" с 2016 года. Фото: ФК "Динамо"

Летом 2019-го года киевское "Динамо" отказалось продавать своего лидера Виктора Цыганкова.

Президент киевского клуба отклонил предложение по своему игроку в размере €15 млн, сообщил журналист Виктор Вацко в ефире программы "Включай подогрев".

В "Динамо" считают, что их лидер стоит гораздо больше предложенной суммы.

СМИ сообщали, что немецкий "Хоффенхайм" хотел подписать Цыганкова 2019 года.

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Виктор Цыганков выступает за "Динамо" с 2016-го. Его соглашение с киевлянами действует до лета 2013 года. Трансфермаркет оценивает футболиста в €24 млн.