"Динамо" отказалось подписывать Хачериди

Евгений Хачериди уже 4 месяца находится без клуба. Фото: Reuters

Бывший защитник сборной Украины и "Динамо" Евгений Хачериди мог вернуться в киевский клуб.

Об этом сказал журналист Игорь Цыганик в своей программе "Циганик Live".

"Есть информация, что рассматривался вариант с возвращением Хачериди в "Динамо", но Михайличенко сказал, что рассчитывает на других футболистов. Хачериди на этом этапе не нужен "Динамо", - сказал Цыганик.

Этим летом у Хачериди завершился летний контракт с греческим ПАОКом и сейчас футболист находится без клуба.

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Евгений Хачериди провел за "Динамо" 10 сезонов, в которых сыграл 150 матчей и отметился 6 мячами.