"Динамо" отказалось от легионера

Самба Диалло не подошел "Динамо". Фото: Galsenfoot.com

Киевское "Динамо" решило отказаться от трансфера игрока молодежной сборной Сенегала 18-летнего Самбу Диалло.

После осмотра футболиста в киевском клубе решили не подписывать с ним контракт, сообщает "Динамомания".

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Диалло не смог впечатлить тренеров "Динамо", потому что недавно болел. Киевский клуб дальше будет наблюдать за талантливым футболистом, но пока не готов с ним сотрудничать. Самбу вернулся в Сенегал.

Футболист выступает на позиции атакующего полузащитника. Может сыграть, как под нападающим, так и на правом фланге полузащиты. В активе Диалло выступления за юношескую и молодежную сборную Сенегала.

В текущем сезоне "Динамо" лидирует в УПЛ. Команда Мирчи Луческу на 7 очков опережает "Шахтер 10 апреля динамовцы сыграют в гостях против "Днепра-1". Начало игры в 17:00.