"Динамо" одержало волевую победу над "Львовом"

Беседин отличился после долгого перерыва

Киевское "Динамо" победило "Львов" в очередном матче чемпионата Украины - 2:1.

Киевляне первыми пропустили. Сидиклей пропустил по своему флангу бразильца Альваро, а голкипер Бущан не отреагировал на выстрел в ближний угол.

Киевляне переломили ход игры во втором тайме. Львивьяне прижались к своим воротам и начали тянуть время. Однако это не помогло.

Сначала Артем Беседин головой замкнул подачу Де Пены на 78 минуте. А еще через 6 минут Никита Бурда в высоком прыжке головой мощно пробил по воротам гостей - 2:1.

Киевляне играли без многих дисквалифицированных и травмированных исполнителей.

Голы:

0:1 – 16 Алваро, 1:1 – 78 Беседин, 2:1 – 84 Бурда.

Динамо – Бущан, Кендзера, Бурда, Сидклей (Миколенко, 28), де Пена, Шепелев, Смирный (Сидорчук, 46), Шапаренко (Дуэлунд, 64), Алибеков, Русин, Беседин.

Львов – Бандура, Приймак, Насонов, Адамюк, Борзенко, Педро Витор, Мартан, Парамонов (Липе, 48), Бруно Дуарте, Алваро (Висенте, 85), Рожерио Шина (Мурило Винисиус, 80).

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"Динамо" временно сократило отставание от "Шахтера" до 8 баллов. Горняки будут играть сегодня с "Мариуполем" позже.