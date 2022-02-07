"Динамо" одержало шестую победу на зимних сборах

Фото: ФК "Динамо"

Четвертым соперником киевского "Динамо" на учебно-тренировочном сборе в Турции стал черногорский "Рудар" из города Плевля.

Контрольный матч состоялся в понедельник, 7 февраля, на арене Mardan Stadium, сообщает официальный сайт столичного клуба.

С капитанской повязкой сегодня вывел команду Денис Гармаш.

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В первом тайме вратарь "Рудара" дважды спас свою команду после ударов Карлоса де Пены.

Реальный момент у киевлян был на 72-й мин. Виталий Буяльский навесил на Николая Шапаренко, пробившего с нескольких метров по воротам. Голкипер переправил мяч в перекладину и на угловой.

Победу "Динамо" вырвало в конце встречи. Буяльский отдал передачу вдоль штрафной, Шапаренко пропустил мяч, а Витиньо в касание замкнул в дальний угол - 1:0.

На первом сборе в Испании киевляне провели четыре спарринга, в которых одержали три победы и однажды сыграли вничью. Второй тренировочный сбор "бело-синие" начали с победы над болгарским "Лудогорцем" (4:1). Затем динамовцы вырвали победу над сербскими "Чукаричками" (3:2) и сыграли вничью с "Левски". Завтра "Динамо" проведет спарринг с одноклубниками из Тбилиси.