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воскресенье, 22 ноября 2020 13:28

"Динамо" не отпустило Миколенко в "Манчестер Юнайтед"

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&quot;Динамо&quot; не отпустило Миколенко в &quot;Манчестер Юнайтед&quot;
Виталий Миколенко является уроженцем Черкасс. Фото ФК "Динамо"

"Динамо" получало предложение от "Манчестер Юнайтед" по защитнику Виталию Миколенко, сообщает "ТаТоТаке".

Английский клуб предлагал арендовать 21-летнего украинца с правом выкупа. Отмечается, что была предложена солидная сумма.

"Динамо" оценивает Миколенко до 40 млн евро, "МЮ" предлагал меньше. Об интересе со стороны "дьяволов" сообщалось в начале сентября.

В октябре "МЮ" подписал левого защитника Алекса Теллеса из "Порту" за 15 млн евро.

Также к Виталию проявляет интерес "Милан". Ранее была информация, что "Динамо" хочет получить от итальянцев за Миколенко 15 млн евро.

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В этом сезоне он сделал 2 голевых паса в 11 матчах..

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