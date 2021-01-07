"Динамо" не может договориться о переходе Абада

Лиэль Абад может стать первым зимним новичком "Динамо". Фото: one.co.il

Киевское "Динамо" не может договориться о трансфере полузащитника "Маккаби" Петах-Тиква Лиэля Абада.

Клубы не продвинулись в переговорах. Киевляне не изменили дисциплинарные пункты в контракте, который они предлагают хавбеку, сообщает Maariv.co.il.

Представителей Абада и "Маккаби" не устраивают прописаны в контракте штрафы, а также то, что вся юрисдикция над игроком будет находиться в ведении украинских судов.

Агенты футболиста предложили отредактированный вариант контракта. Президент "Маккаби" заявил, что трансфер не состоится, если "Динамо" не изменит условия.

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"Динамо" готово предложить "Маккаби"€5 млн за Лиэл Абада. Футболист может зарабатывать в Украине €400 тысяч в год.