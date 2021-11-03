"Динамо" не готово к Лиге чемпионов

Ансу Фати стал злым гением "Динамо". Фото: Reuters

Киевское "Динамо" потерпело третье поражение в нынешней лиге чемпионов. Киевляне дома минимально проиграли "Барселоне" – 0:1. Могильщиком "Динамо" стал Ансу Фати. Он забил на 70-й минуте.

Динамовцы неплохие начали игру. Чувствовалось, что критика после безвольного первого матча не прошла зря. Однако единственную реальную возможность открыть счет потерял Карлос Де Пена.

Во втором тайме острее действовали гости и достали киевлян. Шапаренко прерывал острый прострел Мингесы и срезал мяч точно на ногу Фати. Тот ударил под перекладину – 0:1.

Динамовцы имели два шанса отыграться, но удар Цыганкова парировал голкипер, а Забарный не сумел поразить сильно мяч с линии вратарской.

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Следующую игру "Динамо" сыграет дома, 23 ноября против "Баварии". Пока у киевлян 1 очко после 4 матчей и последнее место в таблице.