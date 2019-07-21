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понедельник, 22 июля 2019 08:00

"Динамо" не готове до старту сезону

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Киевское "Динамо" готовится к новому сезону. После сбора в Австрии подопечные Хацкевича проводят вторую часть подготовки в Киеве.

Для "Динамо" следующий сезон будет крайне важен. Уже три года подряд золотые медали выиграет главный конкурент динамовцев - "Шахтер". Два предыдущих сезона команда не смогла пробиться сквозь квалификацию в группу Лиги чемпионов. "Динамо" не та команда, которая долго может оставаться без трофеев и достижений.

Этим летом болельщики бело - синих имеют особые надежды на успешный сезон. В состоянии главного конкурента "Шахтера" сменился тренер, что может нести собой последствия для результата команды. В 3 раунде квалификации Лиги чемпионов киевляне будут сеяными, поэтому среди соперников скромные - австрийский ЛАСК, бельгийский "Брюгге" и турецкий "Истамбул". Уровень всех трех команд позволяет надеяться на выход в четвертый раунд, где динамовцы тоже будут сеяными . Среди соперников - "Олимпиакос", или "Базель" Это не противостоянии с "Аяксом", которое было в прошлом году

Болельщики "Динамо" ждут от команды успешного сезона

Александр Хацкевич конце имел возможность подбирать игроков под свое видение футбола. Никаких бразильцев, только футболисты, которых хочет видеть тренерский штаб. Приход полузащитника Кадири и универсала Караваева имеет не только усилить конкуренцию, сделать скамейку запасных дольше, но и добавить класса команде.

В отличии от "Шахтера" (который стартует в еврокубках только в середине сентября), "Динамо" должно набирать форму со старта сезона, чтобы иметь шансы успешно пройти в группу Лиги чемпионов. Это не только престиж для команды, но и возможность хорошо заработать. Каждый участник групповой стадии Лиги чемпионов получит более 15 миллионов евро призовых. Ничья будет стоить почти миллион, а победа - почти 3. Огромные деньги, как для сегодняшних реалий украинского футбола. Поэтому "Динамо" имеет с первых матчей нового сезона показывать качественный футбол. Времени на раскачку просто нет.

Автор: Официальный сайт "Динамо"
  Новичок "Динамо" Александр Караваев
Новичок "Динамо" Александр Караваев

Конечно, товарищеские матчи во время подготовки к сезону не имеют особого значения. Здесь важно возможность наигрывать определенные тактические схемы, смотреть лучшее сочетание игроков. Поэтому поражение в первом матче от второлигового житомирского "Полесья" воспринималась относительно спокойно. С кем не бывает сразу после отпуска? Но проигрывать за неделю до старта сезона новичку УПЛ "Колоса" из села Ковалевка 1: 3 и еще иметь удаление -это уже свидетельство того, что команда находится явно не в лучшей форме. За 10 дней до первого матча чемпиону нового сезона и две недели к матчам квалификации Лиги чемпионов.

"Динамо" не ясно провело контрольные матчи

Объяснение такой ситуации довольно простое - большое количество травм. Лидер команды Виктор Цыганков до сих пор не сыграл ни одной игры в товарищеских матах сезона. Только с сегодняшнего дня приступил к работе в общей группе. Набрать форму к игре против "Шахтера" 28 июля - точно будет не просто. Другой ведущий игрок команды словенец Беньямин Вербич имел травму еще в конце прошлого сезона, получил повреждения на сборах в Австрии, и сейчас пока остается вне игры. Зимний новичок испанский форвард Фран Соль вновь травмировался . У него травма мышц. Испанец точно пропустит матч за Суперкубок против "Шахтера" и игру первого тура против "Карпат". Датчанин Миккаель Дуелунд успел восстановиться после тяжелой травмы в прошлом сезоне, но получил новую. Известный журналист Игорь Цыганик насчитал 8 игроков "Динамо", которые имеют травмы различной степени. Возможно, эти игроки успеют восстановиться от травмы к старту сезона, но которая будет их игровая и физическая форма?

Автор: не виразно провело контрольні матчі
  Мухаммед Кадири и Олег Лужный
Мухаммед Кадири и Олег Лужный

Конечно, травмы нельзя списать на случайность. Они имеют свое объяснение. За время работы Хацкевича в "Динамо" постоянно кто-то из игроков находился в лазарете. В прошлом сезоне сразу 4 футболиста команды перенесли сложные травмы и пропустили много игрового времени. У Артема Беседина начались проблемы еще на старте прошлого сезона, которые обернулись операцией зимой. Дуелунд и Пиварич не играли всю вторую часть сезона. К этому можно добавить еще Соля, который травмировался в начале весны правда в игровом эпизоде.

Основные причины травм - качество футбольного поля, плохая экипировка, или перегрузки. Как известно, Александр Хацкевич и его помощник Олег Лужный является сторонником старых методов подготовки, где большое внимание уделяется именно физической нагрузке. Можно предположить, что футболисты просто не выдерживают, организм дает сбой.

В свое время в "Динамо" уже была такая проблема не один раз. Юрий Семин пригласил на должность тренера по физической подготовке итальянца Винченцо Пинколини. "Стеклянный" Милош Нинкович конце начал стабильно играть.

Сергей Ребров тоже имел большие проблемы с травмированными. Поэтому к команде присоединился испанский специалист Жезус Пинедо. Приглашение этого специалиста однозначно пошло на пользу команде.

Возможно, стоит снова поискать квалифицированного специалиста в этой области за рубежом, который поможет решить довольно непростую проблему?

Кроме того, все хорошо с молодыми. Совсем потерял уверенность в себе и игровую форму Шапаренко. Во время подготовки он абсолютно не впечатлил. Победители молодежного Кубка мира Попов и Цитаишвили хоть играют и каши не портят, но проигрывают конкуренцию Бурде и Де Пенни с Караваевым соответственно. Это без учета отсутствия Вербича и Цыганкова. Списать все возможные неудачи не молодежь сейчас будет уже сложно.

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Новый сезон будет иметь большое значение для "Динамо". Команда должна приложить максимум усилий, чтобы пробить в Лигу чемпионов и побороться за титул чемпионат страны. Пока совершенно отсутствует впечатление, что она готова к этому.

Автор: Сергей Тищенко
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Дата
22
июля

Norvezhetsʹ rozstrilyav ditey na ostrovi ychnyy akt v norvezʹkomu Oslo vidbuvsya 22 lypnya 2011 roku. Vybukh u tsentri norvezʹkoyi stolytsi bilya rezydentsiyi prem'yer-ministra zabrav zhyttya semy osib. Cherez dvi hodyny norvezhetsʹ Anders Berynh Breyvik vlashtuvav boynyu v molodizhnomu tabori Robitnychoyi partiyi na ostrovi Uteya, zastrelyvshy 86 osib. Pry vkhodi v uryadovu budivlyu v Oslo o 15:25 za mistsevym chasom ekstremist Breyvik pryviv u diyu radiokerovanu bombu. Masa vybukhivky stanovyla 500 k·h. Vybukhova khvylya vybyla usi vikna vidrazu v dekilʹkokh budivlyakh, roztashovanykh poblyzu epitsentru teraktu. V tsentri Oslo zahynuly 8 osib i ponad 200 otrymaly poranennya. Pislya tsʹoho Breyvik vyrushyv na ostriv Utoyya. Tam vidbuvalysya zbory molodizhnoho kryla pravlyachoyi partiyi Norvehiyi. Teroryst rozstrilyav prysutnikh. Zahynuly 69 osib. Koly prybula politsiya, zlochynetsʹ sklav zbroyu i bez oporu zdavsya pravookhorontsyam. CHYTAYTE TAKOZH: Breyvik 8 hodyn pokazuvav, yak vin rozstrilyuvav lyudey Breyvik ziznavsya, shcho planuvav terakty shche z oseni 2009 roku. Vyznaye svoyu provynu u vbyvstvi lyudey, ale vidmovlyaye spryymaty tse yak kryminalʹnyy zlochyn. Vin napolyahaye, shcho takym chynom robyv politychnu zayavu. Za yoho slovamy, vbyvstvo bulo neobkhidno, shchob vryatuvaty Norvehiyu i vsyu Yevropu vid musulʹman i pokaraty politykiv, shcho zaokhochuyutʹ mulʹtykulʹturalizm. Sud vyznav Breyvika vynnym u teraktakh i masovykh vbyvstvakh. Norvezʹke zakonodavstvo ne peredbachaye smertnoyi kary abo dovichnoho uv'yaznennya, tomu terorysta zasudyly do 21 roku za gratamy. Vin vidbuvaye pokarannya u trykimnatniy kameri norvezʹkoyi v'yaznytsi Ila i rehulyarno pyshe bahatostorinkovi skarhy na "nelyudsʹki" umovy utrymannya. Norvezʹkyy teroryst Anders Breyvik protyahom vosʹmy hodyn vodyv slidchykh ostrovom. Vin ne vyyavyv zhodnykh oznak kayattya chy zhalyu z pryvodu toho, shcho zrobyv, zayavyv odyn iz prokuroriv. Показати більше 1808/5000 Норвежец расстрелял на острове

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