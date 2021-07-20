"Динамо" назвало цену на Супрягу

Киевское "Динамо" готово продать форварда молодежной сборной Украины 21-летнего Владислава Супрягу за €15 млн.

Из-за финансовых разногласий сорвался трансфер нападающего в итальянский "Дженоа", сообщает Calciomercato.

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Представитель Серии А был готов заплатить не более €10 млн. Запрос украинского клуба оказался слишком большим.

Сейчас в "Дженоа" считают, что вариант с нападающим "Аталанты" Сэмом Ламмерс приоритетней кого-либо другого. Преимущество нидерландца над Супрягой в том, что Ламмерс уже адаптирован к футболу Серии А сезона в Бергамо.

Владислав Супряга выступает за "Динамо" с 2019 года, но так и не смог закрепиться в составе киевской команды.

Во время летнего трансферного окна "Динамо" подписало форварда московского ЦСКА Илью Шкурина. По сообщению СМИ венесуэльский нападающий Эрик Рамирес в ближайшее время подпишет контракт с киевлянами. Основной форвард "Динамо" Артем Беседин получил тяжелую травму на Евро.

20 июля "Динамо" сыграет контрольный матч против "Атлетика" Бильбао. Начало игры в 16:00.