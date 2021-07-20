"Динамо" покупает лучшего бомбардира чемпионата Словакии

Эрик Рамирес должн усилить атаку "Динамо", Фото: ФК "ГАК"

Венесуэльский нападающий 22-летний Эрик Рамирес близок к переходу в "Динамо".

20 июля форвард словацкого "ГАК 1904" пройдет в Киеве углубленное медобследование, с которым у него возникли проблемы во время неудачного трансфера в "Рубин", сообщает "ТаТоТаке".

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Если заключение медиков окажется положительным, киевский клуб подпишет длительный контракт с Рамиресом.

По информации источника, "Динамо" заплатит словацкому клубу за трансфер нападающего чуть меньше €2 млн.

В сезоне 2020/21 Эрик Рамирес сыграл 35 матчей в чемпионате Словакии, забил 17 голов и сделал восемь голевых передач. Этот показатель стал лучшим в чемпионате. Во время летнего трансферного окна "Динамо" подписало Илью Шкурина. Белорусский нападающий проведет сезон в Киеве на правах аренды, но "Динамо" будет возможность полноценного трансфера в конце сезона. На просмотре также находится лучший бомбардир УПЛ прошлого сезона Владислав Кулач. 20 июля "Динамо" проведет контрольный матч против "Атлетика" Бильбао. Начало игры в 16:00.