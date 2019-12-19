"Динамо" нацелилось на лидера "Зари"- ЗМІ

В ноябре Дмитрий Иванисеня дебютировал за сборную Украины. Фото: из открытых источников

"Динамо" нацелилось на полузащитника "Заря" Дмитрия Иванисеню.

Алексей Михайличенко хочет усилить среднюю линию команды во время зимней паузы. Иванисеня рассматривается как один из возможных вариантов, пишет "Профутбол"

В текущем сезоне полузащитник "Зари" стал одним из лидеров команды и даже получил вызов в национальную сборную Украины на матчи против Эстонии и Сербии В текущем сезоне Иванисеня провел все 17 матчей за "Зарю", в которых забил 1 мяч.

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25-летний Дмитрий иванисеня является воспитанником "Шахтера", игра по молодежные команды "горняков", "Мариуполь", "Динамо" Тбилиси.