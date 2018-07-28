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суббота, 28 июля 2018 22:32

"Динамо" на последних секундах вырвало победу у новичка премьер-лиги

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&quot;Динамо&quot; на последних секундах вырвало победу у новичка премьер-лиги
Назарий Русин принес "Динамо" три очка. Фото: ФК Динамо

Киевское "Динамо" сыграло второй тур премьер-лиги Украины. Киевляне на выезде минимально переиграли одноименную команду "Львов". Единственный гол на счету молодого нападающего Назария Русина.

На фоне новичка элитного дивизиона "бело-синие" продемонстрировали неплохой футбол. Гости из столицы неплохо комбинировали в центре поля, Вербич раз за разом прорывал правый фланг защиты львовян. Но мяч упорно не шел в ворота. Че че, Буяльский и Вербич потеряли свои возможности открыть счет в первом тайме.

Второй тайм проходил по аналогичному сценарию. "Динамо" постоянно держало в напряжении и давило на ворота. Не хватало одного - точного удара. Спасение пришло в добавленное время. На поле вышел перспективный форвард киевлян Русин. И первым же касанием мяча он замкнул прострел Андриевского и принес динамовцам столь необходимую победу.

УПЛ, 2 тур

Львов - Динамо 0:1

Гол: Русин 90+2'

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Главный соперник "киевлян" в борьбе за чемпионство "Шахтер" проведет свой поединок завтра. Соперником будет "Арсенал".

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28
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