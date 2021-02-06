"Динамо" минимально обыграло македонский клуб

Богдан Леднев снова не попадает в основу. Фото "Динамо"

"Динамо" провело предпоследний спарринг на сборах в Турции, в котором в концовке дожало македонскую "Шкендию" благодаря голу Богдана Леднева на 85-ой минуте.

Луческу в предпоследнем спарринге на сборах отвел больше игрового времени тем футболистам, на которых будет делать ставку в стартовых матчах второй части сезона. Все десять футболистов, вышедших на поле с первых минут, отыграли минимум час. Тренер постепенно определился с костяком. Сообщает "Трибуна"

Новинкой в игре киевлян, по сравнению с предыдущими спаррингами, стал более активный высокий прессинг. "Динамо" высоко встречало соперника и старалось отбирать мячи сразу потери. И это у команды здорово выходило: Сидорчук отобрал мяч в штрафной "Шкендии", несколько раз эффективно работал в отборе Беседин.

"Динамо" – Нещерет (Бойко, 46), Кендзера (Караваев, 61), Попов (Сирота, 77), Забарный, Миколенко (Сидклей, 77), Сидорчук (Шепелев, 61), Буяльский, Шапаренко (Андриевский, 61), Цыганков (Леднев, 77), Родригеш (де Пена, 61), Беседин (Супряга, 61)

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Соперник киевлян возглавляет чемпионат Северной Македонии.