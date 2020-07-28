"Динамо" интересуется российским футболистом - СМИ

Киевское "Динамо" заинтересовано в услугах полузащитника "Крыльев Советов" 24-летнего Антона Зиньковского.
В контакте футболиста прописана сумма отступных в размере €1 млн, сообщает sport-express.ru.
Зиньковский играет на позиции левого полузащитника. К нему также проявляют интерес ряд российских футбольных грандов. Главным претендентом на футболиста является чемпион России "Зенит".
"Крылья Советов" занимали 15-е место из 16 команд в прошлом чемпионате и вылетели из элиты российского футбола. У клуба есть финансовые проблемы. Из-за этого зимой ушел из команды ведущий нападающий Александр Соболев.
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Антон Зиньковский в прошлом сезоне чемпионата России провел 27 матчей, в которых отметился 8 результативными передачами.
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