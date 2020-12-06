"Динамо" интересуется лучшим бомбардиром УПЛ - СМИ

Шахаб Захеди играет в УПЛ второй сезон. Фото: ФК "Олимпик".

Киевское "Динамо" заинтересовано в услугах иранский нападающий донецкого "Олимпика" Шахаб Захеди.

В зимнее трансферное окно динамовцы попытаются подписать иранца., Сообщает Tasnim News Agency.

Источник отмечает, что интерес к футболисту проявлял иранский "Персеполис", но "Олимпик" не позволил Шахаб покинуть команду.

Шахаб Захеди играет за "Олимпик" с лета 2019 года. По информации Transfermarkt, контракт форварда с дончанами истекает в июле следующего года.

В текущем розыгрыше Захеди отличился 8 забитыми мячами в 11 матчах, и в настоящее время является лидером бомбардирской гонки УПЛ, опережая на 2 мяча Виктора Цыганкова.

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8 декабря "Динамо" будет принимать "Ференцварош" в рамках Лиги чемпионов. Начало игры - в 22. 00.