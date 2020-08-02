"Динамо" интересуется четырьмя бразильцами

Новый тренер "Динамо" Мирча Луческу умеет работать с бразильскими футболистами. Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" проявляет интерес сразу к четырем бразильских футболистов.

В Украину может прееихаты 22-летний Жан Пьера с "Гремио", 19-летний Габриэль Менино с "Палмейрас", 20-летний Елинью "Сан-Паулу" и 20-летний Маркиньос с "Атлетико Минейро", сообщает бразильский журналист Густаво Оливейра в Twitter.

Пьер - центерхав, в прошлом чемпионате Бразилии провел 10 матчей, отличился 3 голами. Его цена за Transfermarkt составляет 9 млн евро. Менино играет в центре поля, но может закрыть и правый фланг защиты. Сыграл 9 матчей в чемпионате Паулиста. Цена - 3.6 млн евро.

Елинью и Маркиньос - атакующие полузащитники, играют под нападающими или на флангах. Цена таланта "Сан-Паулу" составляет 3.6 млн евро, а игрока "Атлетико Минейро" - 5,4.

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"Динамо" начнет сезон 25 августа матчем за Суперкубок Украины против "Шахтера".