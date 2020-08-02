"Динамо" интересуется четырьмя бразильцами

 
Ексклюзивы
1/5
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 1854
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 783
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 6129
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 900
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 765
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 567
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 891
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4608
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
2 Просмотров: 2358
Фото
Все фото
7
11
11
13
13
Яркая и сексуальная: фото горячей украинской баскетболистки
Яркая и сексуальная: фото горячей украинской баскетболистки
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
Невероятно красивая и милая: нежные фото молодой фигуристки
Невероятно красивая и милая: нежные фото молодой фигуристки
Нежная и сексуальная: фото невероятно красивой спортсменки
Нежная и сексуальная: фото невероятно красивой спортсменки
Видео
Все видео
Малиновский стал бронзовым призером Серии А
Малиновский стал бронзовым призером Серии А
Определился победитель Кубка Англии
Определился победитель Кубка Англии
Суркис пригрозил продать всех игроков "Динамо"
Суркис пригрозил продать всех игроков "Динамо"
Гол Ярмоленко стал лучшим для "Вест Хэма" в прошлом сезоне
Гол Ярмоленко стал лучшим для "Вест Хэма" в прошлом сезоне
Тайсон потерял $80 млн за поражение от следующего соперника Кличко
Тайсон потерял $80 млн за поражение от следующего соперника Кличко
Интервью
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 6129
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 657
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 567
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 468
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 927
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
воскресенье, 02 августа 2020 11:15

"Динамо" интересуется четырьмя бразильцами

  Комментировать
&quot;Динамо&quot; интересуется четырьмя бразильцами
Новый тренер "Динамо" Мирча Луческу умеет работать с бразильскими футболистами. Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" проявляет интерес сразу к четырем бразильских футболистов.

В Украину может прееихаты 22-летний Жан Пьера с "Гремио", 19-летний Габриэль Менино с "Палмейрас", 20-летний Елинью "Сан-Паулу" и 20-летний Маркиньос с "Атлетико Минейро", сообщает бразильский журналист Густаво Оливейра в Twitter.

Пьер - центерхав, в прошлом чемпионате Бразилии провел 10 матчей, отличился 3 голами. Его цена за Transfermarkt составляет 9 млн евро. Менино играет в центре поля, но может закрыть и правый фланг защиты. Сыграл 9 матчей в чемпионате Паулиста. Цена - 3.6 млн евро.

Елинью и Маркиньос - атакующие полузащитники, играют под нападающими или на флангах. Цена таланта "Сан-Паулу" составляет 3.6 млн евро, а игрока "Атлетико Минейро" - 5,4.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие позиции Луческу должен усилить в "Динамо"

"Динамо" начнет сезон 25 августа матчем за Суперкубок Украины против "Шахтера".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Динамо" интересуется четырьмя бразильцами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
августа

Объявили охоту на сбежавших узников

На Киевском главпочтамте обвалились колонны: погибли 10 взрослых и ребенок

Начались Олимпийские игры

Самое читаемое
Украина изменила правила пересечения границы: что нужно знать
Украина изменила правила пересечения границы: что нужно знать Просмотров: 24606
Самая красивая женщина мира полностью разделась для фотосессии
Самая красивая женщина мира полностью разделась для фотосессии
8
 Просмотров: 13500
Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены
Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены
4
 1 Просмотров: 12303
Когда ЕС может открыть границы для украинцев
Когда ЕС может открыть границы для украинцев Просмотров: 10098
Потрясающие фото крошечных щенков, которые выросли настоящими гигантами
Потрясающие фото крошечных щенков, которые выросли настоящими гигантами
16
 Просмотров: 8443
Спорт
Стало известно, сколько получит Луческу за победу в чемпионате Украины
Стало известно, сколько получит Луческу за победу в чемпионате Украины Просмотров: 351
Малиновский стал бронзовым призером Серии А
Малиновский стал бронзовым призером Серии А
 Просмотров: 432
Определился победитель Кубка Англии
Определился победитель Кубка Англии
 Просмотров: 153
Не Роналду и не Месси: в Европе определился лучший бомбардир сезона
Не Роналду и не Месси: в Европе определился лучший бомбардир сезона Просмотров: 801
Яркая и сексуальная: фото горячей украинской баскетболистки
Яркая и сексуальная: фото горячей украинской баскетболистки
7
 1 Просмотров: 4194
Больше всего комментируют
58
Смоленская катастрофа: в самолет Качиньского заложили взрывчатку
10
Над советской субмариной подняли украинский флаг
5
Белорусский следователь развенчал ложь "вагнеровцев"
5
Сообщили о смерти легендарного комбата "Червня"
3
Расстреляли эвакуационную группу: имена всех воинов, погибших на Донбассе в июле
Голосов: 413
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua