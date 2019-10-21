"Динамо" играло вдевятером - Леоненко раскритиковал Соля

Виктор Леоненко считает, что Фран Соль не оправдывает возложенных надежд. Фото: из открытых источников

Виктор Леоненко скептически оценил уровень испанского форварда "Динамо" Франа Соля в матче против "Александрии".

Об этом пишет "Футбол 24".

"Считаю, что" Динамо" в этом матче играло вдевятером. Кого не хватало? Того, кого нельзя будет отдать даже в аренду, - Франа Соля. Сейчас у киевлян была первая серьезная игра, но такое впечатление, что люди только собрались. Слишком много недоразумений", - сказал Леоненко в эфире программы "Великий футбол".

Фран Соль перешел в "Динамо" в начале 2019-го, но из-за травм не сумел стать основным нападающим команды. Испанец забил лишь 2 гола в официальных матчах.

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"Динамо" минимально обыграло "Александрию" в матче 11-го тура .После первого круга чемпионата киевляне отстают от "Шахтера" на 10 очков.