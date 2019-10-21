"Динамо" играло вдевятером - Леоненко раскритиковал Соля

 
Ексклюзивы
1/5
"У нас не хит, а агит-парады: кто заплатил, того песни и крутят" - Эдуард Драч
"У нас не хит, а агит-парады: кто заплатил, того песни и крутят" - Эдуард Драч
Просмотров: 486
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 34668
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 909
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1719
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 2889
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2241
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 2853
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3123
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1557
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4806
Фото
Все фото
13
16
14
9
16
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Видео
Все видео
"Динамо" спасло игру против Арсенала" в Лиге чемпионов
"Динамо" спасло игру против Арсенала" в Лиге чемпионов
"Ливерпуль" не смог победить "Манчестер Юнайтед"
"Ливерпуль" не смог победить "Манчестер Юнайтед"
Гол Миколенко принес победу "Динамо" над "Александрией
Гол Миколенко принес победу "Динамо" над "Александрией
"Мальорка" победила "Реал" с один ударом в створ ворот
"Мальорка" победила "Реал" с один ударом в створ ворот
Яремчук снова забил в чемпионате Бельгии
Яремчук снова забил в чемпионате Бельгии
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 4554
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7227
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1701
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 999
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 882
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
20 октября 2019
Просмотров: 558
Свої
– Як давно не була в радянській конторі, – кажу, й усі в черзі сміються. Ми в міграційній службі, щоб отримати нові паспорти. Вже ...
понедельник, 21 октября 2019 09:48

"Динамо" играло вдевятером - Леоненко раскритиковал Соля

  Комментировать
&quot;Динамо&quot; играло вдевятером - Леоненко раскритиковал Соля
Виктор Леоненко считает, что Фран Соль не оправдывает возложенных надежд. Фото: из открытых источников

Виктор Леоненко скептически оценил уровень испанского форварда "Динамо" Франа Соля в матче против "Александрии".

Об этом пишет "Футбол 24".

"Считаю, что" Динамо" в этом матче играло вдевятером. Кого не хватало? Того, кого нельзя будет отдать даже в аренду, - Франа Соля. Сейчас у киевлян была первая серьезная игра, но такое впечатление, что люди только собрались. Слишком много недоразумений", - сказал Леоненко в эфире программы "Великий футбол".

Фран Соль перешел в "Динамо" в начале 2019-го, но из-за травм не сумел стать основным нападающим команды. Испанец забил лишь 2 гола в официальных матчах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Павелко должен извиниться перед Суркисом" – Гордон

"Динамо" минимально обыграло "Александрию" в матче 11-го тура .После первого круга чемпионата киевляне отстают от "Шахтера" на 10 очков.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Динамо" играло вдевятером - Леоненко раскритиковал Соля». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
октября

"Динамо" спасло игру против Арсенала" в Лиге чемпионов

Самое читаемое
Деми Роуз едва прикрыла грудь сердечками в пустыне
Деми Роуз едва прикрыла грудь сердечками в пустыне
5
 Просмотров: 34462
В Киеве погибла блогерша
В Киеве погибла блогерша
5
 Просмотров: 28705
Фотограф показал неуловимые моменты жизни на мистических фотографиях
Фотограф показал неуловимые моменты жизни на мистических фотографиях
33
 Просмотров: 25821
Министерство образования и науки поднимет зарплаты педагогам
Министерство образования и науки поднимет зарплаты педагогам Просмотров: 18981
В океане нашли огромный кокон
В океане нашли огромный кокон
 Просмотров: 14922
Спорт
"Динамо" спасло игру против Арсенала" в Лиге чемпионов
"Динамо" спасло игру против Арсенала" в Лиге чемпионов
"Шахтер" оформит громкий трансфер после матча с "Динамо Загреб"
"Шахтер" оформит громкий трансфер после матча с "Динамо Загреб" Просмотров: 765
"Ливерпуль" не смог победить "Манчестер Юнайтед"
"Ливерпуль" не смог победить "Манчестер Юнайтед"
 Просмотров: 189
Тасотти и Малдера меняю тактику сборной Украины
Тасотти и Малдера меняю тактику сборной Украины Просмотров: 3420
Гол Миколенко принес победу "Динамо" над "Александрией
Гол Миколенко принес победу "Динамо" над "Александрией
 Просмотров: 657
Больше всего комментируют
25
Богдан и Кучма согласовали формулу Штайнмайера еще в июле - СМИ
6
Появилось видео с Луценко в Лондоне
5
"Слуга народа" Бужанский хочет отменить закон о люстрации
3
"Браво!" - Коломойский прокомментировал песню о Гонтаревой
2
"РФ ничего не будет за" Керченский кризис "- Бабин
Голосов: 1
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua