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четверг, 03 октября 2019 13:34

"Динамо" и "Шахтер" сыграют между собой в 1/8 финала Кубка Украины

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&quot;Динамо&quot; и &quot;Шахтер&quot; сыграют между собой в 1/8 финала Кубка Украины
"Динамо" и "Шахтер" второй год подряд сыграют на стадии 1/8 финала Кубка Украины. Фото: из открытых источников.

В четверг, 3 октября, в Доме футбола состоялась жеребьевка стадии 1/8 финала Кубка Украины сезона 2019/2020. "Динамо" и "Шахтер" сыграют в 1/8 финала между собой. Игра состоится в Киеве.

Об этом сообщает "24 канал".

Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины

"Колос" Коваливка - "Ворскла"

"Минай" - "ФК Львов"

"Николаев" - "Десна"

"Альянс" - "Горняк-Спорт"

"Динамо" - "Шахтер"

"Ингулец" - "Днепр-1"

"Мариуполь" - "Олимпик"

"Александрия" - "Заря"

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Базовым днем ​​для матчей 1/8 финала Кубка Украины является 30 октября 2019.

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Дата
03
октября

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