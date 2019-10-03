"Динамо" и "Шахтер" сыграют между собой в 1/8 финала Кубка Украины

В четверг, 3 октября, в Доме футбола состоялась жеребьевка стадии 1/8 финала Кубка Украины сезона 2019/2020. "Динамо" и "Шахтер" сыграют в 1/8 финала между собой. Игра состоится в Киеве.
Об этом сообщает "24 канал".
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины
"Колос" Коваливка - "Ворскла"
"Минай" - "ФК Львов"
"Николаев" - "Десна"
"Альянс" - "Горняк-Спорт"
"Динамо" - "Шахтер"
"Ингулец" - "Днепр-1"
"Мариуполь" - "Олимпик"
"Александрия" - "Заря"
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Базовым днем для матчей 1/8 финала Кубка Украины является 30 октября 2019.
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