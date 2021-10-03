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воскресенье, 03 октября 2021 18:47

"Динамо" и "Шахтер" разыграли гросмейстерскую ничью

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&quot;Динамо&quot; и &quot;Шахтер&quot; разыграли гросмейстерскую ничью
В матче за Суперкубок Исмаили травмировал Матвиенко. Фото: "Шахтер"

Добрый вечер!

Прошло каких-то 11 дней с матча на Суперкубок, а "Динамо" и "Шахтер" готовы провести новую встречу - на этот раз в чемпионате. После 9 туров "Динамо" опережает горняков на 3 балла - 25 против 22.

"Шахтер" подходит к встрече с серьезной потерей - надолго вылетел форвард Ласина Траоре. Однако специалисты как раз отдают предпочтение дончанам. Они, похоже, вышли из кризиса и матч с "Интером" это подтвердит. Зато киевляне безвольным проигрышем "Баварии" настроили своих фанатов на пессимистический лад.

Хотя "Баварии" проигрывают все - ничего удивительного в этом нет.

Страсти будут закипать и от взаимоотношений соперников. Даже в последнем очном поединке не обошлось без скандалов.

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Команды уже объявили стартовые составы:

"Динамо": Бущан – Караваев, Забарный, Сирота, Кенджера – Сидорчук, Шапаренко, Буяльский – Де Пена, Цыганков – Витиньо.

Запасные: Бойко, Шабанов, Тымчик, Леднев, Андриевский, Гармаш, Антюх, Шкурин, Супряга.

"Шахтер": Пятов – Матвиенко, Марлон, Кривцов, Додо – Степаненко, Майкон – Соломон, Патрик, Марлос – Педриньо.

Запасные: Трубин, Конопля, Корниенко, Бондарь, Маркос Антонио, Тете, Мудрик, Судаков, Сикан.

Игра началась!

2 мин. Осторожно начинают команды. Особенно бдительны в обороне киевляне.

5 мин. Витиньо запрессинговал Кривцова и нарушил правила при этом.

8 мин. Динамовцы подолгу контролировали мяч пока не ошибся Забарный.

10 мин. Стойка !! Де Пена прорвался с боями по правому флангу и попал в штангу! Буяльский не смог добавить.

14 мин. "Динамо", как ни странно, больше владеет мячом и больше атакует.

18 мин. Степаненко опасно пробивал после углового, но Бущан парировал.

21 мин. Горняки перехватили инициативу, теперь они больше с мячом.

24 мин. Караваев решил размять Пятова ударом издалека и таки размял.

26 мин. Марлон получил желтую за фол против Витиньо.

27 мин. Витиньйо пробивал издали, но пока не впечатлил своим ударом.

29 мин. Марлос пробивал значительно лучше, но тоже не попал.

31 мин. После углового мяч заметался в штрафной киевлян, но отразились динамовцы.

34 мин. Алан Патрик отмахнулся локтем от Сидорчука, но арбитр не считал, что фол тянет на желтую карточку.

37 мин. Матвиенко грубо врезается в Цыганкова и несколько секунд отдыхал на поле Виктор.

40 мин. Витиньйо развернулся, пробил. Немного лучше чем в прошлый раз.

41 мин. Пятов после рикошета от Кривцова спасает дончан от гола.

44 мин. Еще один классный момент у киевлян. Партнеры вывели на удар Витиньо, тот ворвался в штрафную и бил по диагонали, но снова и снова выше ворот. Ему бы в регби играть!

И сразу на перерыв свистит арбитр.

Начали вторую половину игры команды.

47 мин. В матче на Суперкубок "Шахтер" очень мощно начал второй тайм. Сейчас то же стараются сделать горняки.

50 мин. Витиньйо и Кенджьора неудачными пасами сорвали перспективную атаку хозяев поля.

52 мин. Четвертый удар Витиньйо довольно просто заблокировал Додо. И тут же опасно выбежал в атаку бразилец. Бущан спас киевлян.

55 мин. Цыганков оригинально выбежал на розыгрыш штрафного и бьет под углом. Пятов спасает!

59 мин. Киевляне несколько минут атаковали, получили угловой, но на большее их не хватило.

63 мин. Легкий прессинг от "Шахтера" и "Динамо" дарит мяч сопернику. Что-то очень легко.

65 мин. Три замены у "Шахтера". Маркос Антонио, Тете и Сикан заменили Марлоса, Степаненко и Соломона.

68 мин. Кривцов и Сикан получают желтые карточки. Быстренько справились ребята. Три горчичники уже у дончан.

70 мин. И Шапаренко теперь с желтой карточкой. Договорился Николай.

74 мин. А теперь "Шахтер" под прессингом так же просто дарит мяч динамовцам.

77 мин. Тете восстанавливает преимущество в три желтые карточки над "Динамо".

80 мин. Витиньйо получает желтую за прыжок в ноги соотечественнику Додо.

82 мин. Хорошую комбинацию провели дончане, но на пас Тете с фланга никто из партнеров не откликнулся.

85 мин. Тете добавил остроты горнякам и заработал угловой. Однако его розыгрыш ни к чему не привел.

86 мин. Тремя заменами соответствует Луческу. Шкурин, Гармаш и Тимчик заменили Витиньо, Буяльского и Кенджеру.

88 мин. Додо врывался в штрафную, но ударил слабо и Бущан забрал.

90+1 мин. Сикан пробил головой после простенького навеса с правого фланга. Очень неточно.

90+4 Киевляне с перепугу чуть не затолкали мяч в свои ворота, но обошлось. Арбитр Шандор дает свисток. нулевая ничья.

После 10 туров у "Динамо" стало 26 зачетных баллов, а у "Шахтера" - 23. Отрыв в три очка сохранился. Чемпионат Украины берет паузу на матчи сборных.

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Дата
03
октября

"Шахтер" легко обыграл "Динамо"

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