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четверг, 10 мая 2018 15:09

"Динамо" хотят продать

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&quot;Динамо&quot; хотят продать
Столичный клуб может сменить владельца. Фото: ФК "Динамо"

Владельцы киевского "Динамо" Игорь и Григорий Суркисы готовы продать клуб.

За последние полгода у братьев были 2 предложения по продаже клуба. Об этом сообщил ведущий шоу "Татотаке" Константин Андриюк.

Одними из потенциальных покупателей называют китайскую группу, которая ранее приобрела "Милан". Они уже якобы приезжали на базу "Динамо", осматривали ее и обсуждали возможность покупки, сообщил ведущий.

Другой потенциальный покупатель клуба не называется.

В конце апреля базу "Динамо" действительно посещала китайская делегация. Киевский клуб на своем официальном сайте сообщил, что китайцы планируют открыть у себя на родине футбольную школу.

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В последнем матче в финале Кубка Украины "Динамо" уступило "Шахтеру" (0:2), а в чемпионате отрыв "горняков" от киевлян составляет 5 очков.

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10
мая

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