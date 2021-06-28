"Динамо" близко к трансферу лучшего бомбардира чемпионата Украины

Лучший бомбардир УПЛ прошлого сезона 28-летний Владислав Кулач полетел с "Динамо" на тренировочные сборы в Швейцарию.

Экс-форвард "Ворсклы" попытается закрепиться в команде Мирчи Луческу, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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После первого сбора будет принято решение, подписывать контракт с игроком. Соглашение с "Ворсклой" завершилась в конце сезона. Игрок находится в статусе свободного агента.

В Швейцарию полетели игроки, которые не находятся в составе своих сборных. Вернулся после травмы Беньямин Вербич. Свой шанс получил Денис Антюх с "Колоса" и игроки из молодежных команд.

В прошлом сезоне Кулач стал лучшим бомбардиром чемпионата. На его счету - 15 голов. Новый чемпионат Украины начнется 24 июля. В прошлом сезоне "Динамо" выиграло все внутренние трофеи - Кубок, Суперкубок и чемпионат. На собрании в Швейцарии команда Мирчи Луческу сыграет против: "Базеля", "Люцерна" и "Лозанны"