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понедельник, 28 июня 2021 08:27

Суркис определился с ценой за Cупрягу

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Суркис определился с ценой за Cупрягу
Владислав Супряга потерял место в старте "Динамо". Фото: ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" готово продать форварад команды 21-летнего Владислава Супрягу за €9 млн.

Предтенентом на нападающего молодежной сборной Украины стал итальянский "Торино", сообщает Tuttosport.

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Четверть суммы, вырученной от трансфера Супряи, "Динамо" предстоит перевести на счета "Днепра-1", поскольку ранее именно такая договоренность была между украинскими клубами при переходе форварда.

"Торино" считает, что может подписать Супрягу, сыграв на снижении его стоимости и тот факт, что форвард сейчас переживает не лучший момент в карьере. Итальянцы верят, что Владислав сможет сделать качественный рывок в выступлениях, что в перспективе повысит его ценник вдвое от нынешнего.

В сезоне 2020/21 Владислав Супряга провел за "Динамо" 31 матч, отметившись 3 забитыми мячами и 5 результативными передачами

.Нападающий выступает за "Динамо" с лета 2018 года, но так и не смог закрепится в основном составе команды.

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