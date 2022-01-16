Десятой победы на Australian Open не будет. Джоковича официально депортировали из Австралии на три года

Первая ракетка мира 34-летний Новак Джокович не сможет поучаствовать в Открытом чемпионате Австралии по теннису.
Сербского теннисиста депортируют из Австралии в ближайшее время, сообщает The Telegraph.
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Серб подал апелляцию на решение министра иммиграции страны Алекса Хоука повторно аннулировали визу из-за отказа проходить процедуру вакцинации.
Федеральный суд постановил, что правительство действовало в пределах своих полномочий, когда отозвал визу Джоковича. Таким образом, теннисисту на три года запретят въезд в Австралию, он не примет участия в Australian Open.
Новак Джокович является действующим чемпионом Australian Open. За карьеру он девять раз выиграл открытый чемпионат Австралии. Турнир стартует 17 января.
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