Джокович рискует загреметь за решетку

Новак Джокович занимает первое место в рейтинге мировых теннисистов. Фото: Reuters

Первой ракетке мира 34-летнему Новаку Джоковичу грозит три года тюрьмы за нарушение антиковидных мер в Сербии.

В конце декабря Джокович дал интервью местному журналисту, зная, что к тому времени уже заразился коронавирусом, пишет "Сегодня".

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Однако теннисист не сообщил журналистам, что получил положительный тест и провел фотосессию без маски на лице.

Максимальный срок в Сербии за нарушение карантинных правил – три года тюрьмы.

Новака ждут неприятности не только на родине. В Австралии Джоковичу светит год заключения за ложную информацию при въезде в страну.

Новак Джокович имеет неоднозначную позицию по вакцинации от коронавируса. Серб так и не сообщал, сделал прививку или нет. На Australian Open допустят только привитых спортсменов. Джокович - рекордсмен по победам на Australian Open. В его активе девять побед. Турнир стартует 17 января.