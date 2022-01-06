Джоковичу хотят запретить въезд в Австралию на три года

Новак Джокович занимает первое место в рейтинге мировых теннисистов. Фото: Gettyimages.com

Первая ракетка мира 34-летний Новак Джокович рискует пропустить Australian Open.

Сербскому теннисисту хотят запретить въезд в Австралию на три года, сообщает The Age.

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Австралийская пресса отмечает, что Джокович будет в отеле Park Hotel в Мельбурне, где находится иммиграционный изолятор.

Для попадания в страну Джокович показал медицинское заключение, однако по прибытии в Австралию его не пустили. Заключение было подписано только одним врачом.

Джоковичу вообще могут запретить посещение Австралии из-за высказываний его отца Срджана Джоковича, заявлявшего, что Новак находится в австралийском плену.

Новак Джокович имеет неоднозначную позицию относительно вакцинации от коронавируса. Серб так и не сообщал, сделал прививку или нет. На Australian Open допустят только вакцинированных спортсменов. Джокович - рекордсмен по победам на Australian Open. В его активе девять побед. Турнир стартует 17 января.