Джоковичу хотят запретить въезд в Австралию на три года

Первая ракетка мира 34-летний Новак Джокович рискует пропустить Australian Open.
Сербскому теннисисту хотят запретить въезд в Австралию на три года, сообщает The Age.
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Австралийская пресса отмечает, что Джокович будет в отеле Park Hotel в Мельбурне, где находится иммиграционный изолятор.
Для попадания в страну Джокович показал медицинское заключение, однако по прибытии в Австралию его не пустили. Заключение было подписано только одним врачом.
Джоковичу вообще могут запретить посещение Австралии из-за высказываний его отца Срджана Джоковича, заявлявшего, что Новак находится в австралийском плену.
Новак Джокович имеет неоднозначную позицию относительно вакцинации от коронавируса. Серб так и не сообщал, сделал прививку или нет. На Australian Open допустят только вакцинированных спортсменов. Джокович - рекордсмен по победам на Australian Open. В его активе девять побед. Турнир стартует 17 января.
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