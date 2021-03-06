Дестье выиграл спринт в Нове Место

Француз Дестье не промахнулся в стрельбе. Фото: IBU

Олимпийский чемпион из Франции Симон Дестье стал в субботу победителем спринтерской гонки на 10 км восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).

Француз показал время 22 минуты 56,0 секунды и не допустил ни одного промаха на огневых рубежах, передает Укринформ.

Вторым был швед Себастьян Самуэльссон (2,4 секунды отставания, 0 промахов), третьим - Арнд Пайффер из Германии (+4,4; 0).

С Украинской лучше выступил Дмитрий Пидручный, который финишировал 15-м (+52,7; 1). Артем Тищенко был 35-м, Артем Прима - 44-м, Богдан Цымбал - 62-м и Антон Дудченко -63-м.

7 марта в Нове-Место пройдут женская (на 10 км) и мужская (на 12,5 км) гонки преследования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сборная Украины была близка к медалям на этапе Кубка мира по биатлону

Ранее украинка Юлия Джима финишировала второй в женском спринте, уступив лидеру сезона норвежке Тириль Экхофф. Это второе серебро Джимы в сезоне. Ранее она была второй в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве.