Дестье выиграл спринт в Нове Место

 
Ексклюзивы
1/5
Бросить работу и пуститься в долгие странствия по силам не каждому европейцу
Бросить работу и пуститься в долгие странствия по силам не каждому европейцу
Просмотров: 72
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
Просмотров: 801
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Просмотров: 1134
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 531
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Просмотров: 1296
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 1917
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Просмотров: 477
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
3 Просмотров: 3582
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
1 Просмотров: 882
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 1324
Фото
Все фото
15
20
3
7
8
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Видео
Все видео
Срна прокомментировал слухи о конфликте в "Шахтёре"
Срна прокомментировал слухи о конфликте в "Шахтёре"
"Интер" укрепил лидерство в чемпионате Италии
"Интер" укрепил лидерство в чемпионате Италии
"Ливерпуль" проиграл "Челси"
"Ливерпуль" проиграл "Челси"
Свитолина не смогла выйти в полуфинал турнира в Дохе
Свитолина не смогла выйти в полуфинал турнира в Дохе
Как Луческу прогнал оператора
Как Луческу прогнал оператора
Интервью
1/5
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Просмотров: 288
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Просмотров: 324
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 531
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
1 Просмотров: 288
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
2 Просмотров: 1044
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
05 марта 2021
Просмотров: 297
Бамбуковий гай
Щороку з настанням весни мені щось відкривається. Якісь приховані знання про себе, пульсуюча правда, що не лише ріже очі, а й змушує переоцінити все ...
суббота, 06 марта 2021 18:28

Дестье выиграл спринт в Нове Место

  Комментировать
Дестье выиграл спринт в Нове Место
Француз Дестье не промахнулся в стрельбе. Фото: IBU

Олимпийский чемпион из Франции Симон Дестье стал в субботу победителем спринтерской гонки на 10 км восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).
Француз показал время 22 минуты 56,0 секунды и не допустил ни одного промаха на огневых рубежах, передает Укринформ.

Вторым был швед Себастьян Самуэльссон (2,4 секунды отставания, 0 промахов), третьим - Арнд Пайффер из Германии (+4,4; 0).

С Украинской лучше выступил Дмитрий Пидручный, который финишировал 15-м (+52,7; 1). Артем Тищенко был 35-м, Артем Прима - 44-м, Богдан Цымбал - 62-м и Антон Дудченко -63-м.

7 марта в Нове-Место пройдут женская (на 10 км) и мужская (на 12,5 км) гонки преследования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сборная Украины была близка к медалям на этапе Кубка мира по биатлону

Ранее украинка Юлия Джима финишировала второй в женском спринте, уступив лидеру сезона норвежке Тириль Экхофф. Это второе серебро Джимы в сезоне. Ранее она была второй в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дестье выиграл спринт в Нове Место». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
марта

Сыгран первый матч чемпионата Украины по футболу

Самое читаемое
Окончила жизнь суицидом обладательница самой большой груди в мире
Окончила жизнь суицидом обладательница самой большой груди в мире
7
 Просмотров: 20691
Коронавирус связан с группой крови - ученые
Коронавирус связан с группой крови - ученые Просмотров: 9954
Крокодил проглотил 8-летнего ребенка
Крокодил проглотил 8-летнего ребенка Просмотров: 9837
Актриса в чулках и голые модели. Какими фото щеголяют звезды
Актриса в чулках и голые модели. Какими фото щеголяют звезды
5
 Просмотров: 9585
Гороскоп на 6-7 марта: чем порадуют первые выходные весны
Гороскоп на 6-7 марта: чем порадуют первые выходные весны
 Просмотров: 6102
Спорт
Джима выиграла серебро на этапе Кубка мира
Джима выиграла серебро на этапе Кубка мира
 Просмотров: 414
Срна прокомментировал слухи о конфликте в "Шахтёре"
Срна прокомментировал слухи о конфликте в "Шахтёре"
 Просмотров: 414
Сыгран первый матч чемпионата Украины по футболу
Сыгран первый матч чемпионата Украины по футболу
 Просмотров: 477
Зинченко могут не пустить в сборную
Зинченко могут не пустить в сборную Просмотров: 567
Скандальный матч в Швейцарии. Рассказали о шансах выиграть дело
Скандальный матч в Швейцарии. Рассказали о шансах выиграть дело Просмотров: 639
Больше всего комментируют
5
Зеленский готов бросить вызов олигархам - Мендель
3
За решением суда по поводу Стерненко могут стоять заказчики - Данилов
3
В "Слуге народа" прокомментировали санкции против Коломойского
2
Зеленский поблагодарил США
1
Доллар и евро падают третий день подряд
Голосов: 259
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть