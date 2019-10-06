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воскресенье, 06 октября 2019 08:19

Деревянченко спорно проиграл Головкину: оба готовы на матч-реванш

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На арене "Madison Square Garden" в Нью-Йорке, США, украинец Сергей Деревянченко в жестком, достаточно равном противостоянии уступил Геннадию Головкину из Казахстана и не смог завоевать вакантный титул IBF в среднем весе. Все судьи отдали победу бывшему многолетнему доминанту дивизиона Головкину - 114:113 и 115:112 дважды.

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Бой начался ужасно для украинского боксера. Уже в первом раунде ему отсчитали нокдаун - после запрещенного удара по затылку. А во втором у него на правой брови открылось глубокое рассечение после левого бокового казахстанца.

Такое начало только завело Деревянченко и в течение всего последующего периода он больше наносил ударов, перерабатывая соперника за счет скорости, мобильности и молодости. Головкин периодически включался в бой, акцентировано попадал, но эти удары Деревянченко мужественно выдерживал. Было очевидно, что Головкину не хватает предыдущей функциональной готовности и сфокусированности. Ему уже 37,5 лет - и возраст в этом поединке сыграл свою роль и увеличил шанс Деревянченко. Но проигранные стартовые раунды и кровь, которая заливала правый глаз, не позволили украинцу победить. Да и еще до боя было понятно, что судьи в равном бою будут благосклонны к суперзвезде мирового бокса из Казахстана. Это бизнес и именно победа Головкина финансово выгоднее тем, кто уже планирует его будущие бои. В частности, и третий поединок против мексиканца Сауля Альвареса.

Сергей Деревянченко заслужил уважение болельщиков. Он оставил в бою все, что имел, показал характер, волю к победе. Но его возможностей не хватило чтобы явно превзойти даже не лучшую, состарившуюся версию Головкина.

Возможностей Деревянченко не хватило чтобы явно превзойти даже не лучшую, состарившуюся версию Головкина

Казахстанец комментировал бой под недовольный гул и шум болельщиков.

- После первого раунда я понял, что это будет тяжелый бой. Я чувствую, что сегодня у меня был не самый удачный день. Я немного потерял фокус. Он показал очень большое мужество. Готов ли я дать ему реванш? Конечно, если это будет большой бой для DAZN (стриминговая платформа, которая транслировала бой - gazeta.ua) и фанатов, то я готов. Бой с "Канело"? Я открыт для всех. Есть много замечательных чемпионов.

Комментарий украинца наоборот был хорошо встречен фанатами.

- Я чувствую себя хорошо. Сечка иногда закрывала мне глаз и я не видел, и тогда он находил меня боковым ударом. Во время нокдауна он попал мне в область затылка, я не видел сам удар. Я встал и продолжил бой. Не было сильного потрясения. Я бы хотел провести реванш, если бы это было возможно. Я готов.

Сергей Деревянченко за год не воспользовался вторым шансом стать чемпионом мира. В октябре прошлого года он уступил разделенным судейским решением в бою за вакантный титул IBF американцу Даниэлю Джейкобсу.

Автор: Василий ТАНКЕВИЧ
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Дата
06
октября

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